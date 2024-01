Skull and Bones: Ubisoft stellt Endgame- und Post-Launch-Inhalte vor

Skull and Bones:

Das Piratenabenteuer "Skull and Bones" wird im ersten Jahr einiges an neuen Inhalten spendiert bekommen. Ubisoft hat entsprechende Details bekanntgegeben.

Das jahrelange Warten hat in wenigen Wochen ein Ende. Das Piratenabenteuer „Skull and Bones“ wird ab dem 16. Februar 2024 tatsächlich für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S, den PC (via Epic Games Store & Ubisoft Store) sowie Amazon Luna erhältlich sein.

Inzwischen haben die Verantwortlichen von Ubisoft auch neue Informationen zu den Endgame- sowie den Post-Launch-Plänen mitgeteilt. Im Laufe des Abenteuers könnt ihr zu einem legendären Piratenfürsten aufsteigen und euer eigenes Imperium aufbauen. Doch nach der Veröffentlichung werden die Entwickler weitere Inhalte liefern.

Legendäre Piraten, große Herausforderungen

Unter anderem werdet ihr eine gefährliche Reise erleben können, die legendäre Piraten wie Philippe La Pest und die Hubac Zwillinge umfasst. Dabei sollte man stets auch strategisch vorgehen, da man sonst nicht diesen Bedrohungen Herr werden könnte. Der Schwierigkeitsgrad wird nämlich stetig ansteigen.

Mit jeder Saison werden neue Schiffe und Ausrüstungsgegenstände hinzugefügt, die es euch erlauben die Schiffskonfiguration immer wieder neu anzupassen. Am Ende einer jeden Saison wird nämlich ein finaler Showdown stattfinden, den man nur gut vorbereitet bestehen kann.

In neuen Weltereignissen kann man wiederum stärkere Ausrüstung sowie wertvolle Materialien ergattern. Hinter diesen Ereignissen verstecken sich Handelskonvois, Elite-Kriegsschiffe und andere Freibeuter. Je größer die Herausforderung, desto wertvoller die Belohnung.

Das Endgame wird einen in „Skull and Bones“ mit noch gefährlicheren Herausforderungen konfrontieren, sodass man noch höhere Einsätze hat. Aus Allianzen können schnell Rivalitäten werden. Einst verbündete Piratenfürsten können innerhalb weniger Minute die Waffe auf euch richten. Schließlich ist Verrat unter Piraten nichts Ungewöhnliches. Kontrolliert das Schmuggler-Zentrum, The Helm, leitet Manufakturen im Indischen Ozean und steigert durch die Handelsrouten eure Gewinne. Raubzüge und feindliche Übernahmen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Mit jeder Saison wird Ubisoft weitere Endgame-Inhalte hinzufügen.

Allerdings ist das noch nicht alles. Auch hochriskate PvP-Aktivitäten mit hohen Belohnungen wie Helm-Wetten und Cutthroat Cargo sind mit von der Partie. Manchmal muss man auch einen bestimmten Außenposten erreichen, während man gejagt wird. Letzten Endes kann man sich auch in einer Rangliste nach oben kämpfen und unter Beweis stellt, dass man der beste Piratenfürst ist. Zeitlich begrenzte Events, exklusive Community Events und mehr runden das Gesamtpaket ab.

Eine offene Beta wird vom 8. bis zum 11. Februar 2024 auf PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie PC stattfinden, sodass man vor der Veröffentlichung noch einmal einen handfesten Eindruck von „Skull and Bones“ erhalten kann. Im Rahmen dessen kann man sich fünf exklusive Belohnungen verdienen sowie den erreichten Fortschritt in die Vollversion übernehmen.

Ein neuer Trailer stellt die verschiedenen Post-Launch- sowie Endgame-Inhalte noch einmal vor:

Quelle: Ubisoft

