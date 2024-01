Skull and Bones: Ubisoft macht euch die Premium Edition schmackhaft

Skull and Bones:

„Skull and Bones“ ist auf der Zielgeraden und nähert sich dem Launch im Februar. Gekauft werden kann das Piraten-Abenteuer in mehreren Editions. Dazu gehört eine kostspielige Premium-Variante.

Aufgrund der mehrfachen Verschiebung kamen in den vergangenen Jahren Zweifel daran auf, dass „Skull and Bones“ jemals in die Läden segeln wird. Aber das Piratenabenteuer lebt und steht kurz vor der Veröffentlichung.

Der französische Publisher setzt beim „Ubisoft Original“ auf eine Vollpreisveröffentlichung, auch wenn Teile des Unternehmens im Besitz von Videospielen kein zukunftsweisendes Modell sehen.

Besonders kostspielig ist die Premium-Edition von „Skull and Bones“. Was Spieler für 109,99 Euro erhalten, stellt Ubisoft in einem neuen Trailer vor.

Extra-Missionen und drei Tage früherer Zugang

Mit der Premium-Edition des Piratenabenteuers setzt der Publisher auf die Ungeduld der Spieler. Nachdem die Entwicklung des Titels im Jahr 2013 begann und damals noch als Addon für „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ vorgesehen war, erfolgte die Bestätigung eines eigenständigen Spiels auf der E3 2017. Erscheinen sollte „Skull and Bones“ Ende 2018.

Daraus wurde nichts und weitere Verschiebungen bis in das Jahr 2024 hinein strapazierten die Geduld der Spieler. Drei Tage früher oder später machen am Ende keinen Unterschied mehr. Doch die Premium-Edition hat noch mehr zu bieten.

Neben dem Spiel und dem Frühzugang beinhaltet die erweiterte Fassung:

„Die Ballade von Bloody Bones“-Kollektion mit einer Kapitänskluft und Schiffsverschönerungen.

Zwei Extra-Missionen: „Die Ashen Corsair“ und „Das Vermächtnis von Bloody Bones“

Smugglers-Pass-Token: Für Freischaltung eines Premium-Battlepass

Ein digitales Artbook und den digitalen Soundtrack.

Verglichen mit der Standardversion ergibt sich ein Aufpreis von 30 Euro. Nachfolgend der Trailer:

Skull and Bones kann vorbestellt werden

Sollte euer Interesse geweckt sein, bietet sich weiterhin eine Vorbestellung von „Skull and Bones“ an. Nachfolgend haben wir sowohl die Einstiegsversion als auch die Premium-Edition verlinkt.

Bei Amazon*:

Die exklusive Limited Edition kostet bei Amazon 79,99 Euro, was dem Preis der Standardversion entspricht. Enthalten ist neben „Skull and Bones“ die Zusatzmission „Die Ashen Corsair“.

Im PlayStation Store:

Vorbesteller erhalten bei teilnehmenden Händlern das „Hoheit der offenen See“-Paket. Es setzt sich aus einer berüchtigten Kluft und dem Krönungsfeier-Feuerwerk zusammen.

„Skull and Bones“ kommt am 16. Februar 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt. Die Fassungen für die Last-Gen-Systeme PS4 und Xbox One wurden zwischenzeitlich über Bord geworfen.

