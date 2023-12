Skull & Bones: Der Termin, ein Trailer und reichlich Gameplay zum Piraten-Abenteuer

Anlässlich der The Game Awards 2023 in der heutigen Nacht versorgte uns Ubisoft nicht nur mit einem frischen Trailer zu "Skull & Bones". Darüber hinaus wurden der offizielle Releasetermin bestätigt und reichlich neues Gameplay veröffentlicht.

Im Zuge der The Game Awards 2023 in der heutigen Nacht wurden diverse Enthüllungen vorgenommen. Auch der Publisher Ubisoft nutzte das letzte große Event des Jahres für eine Ankündigung.

Diese drehte sich um das Piraten-Abenteuer „Skull & Bones“, das in der Vergangenheit immer wieder verschoben wurde. Heute Nacht bestätigte Ubisoft den finalen Releasetermin des Langzeitprojekts und bestätigte, dass dieses wie zuletzt bereits spekuliert am 16. Februar 2024 veröffentlicht wird.

Passend zur Bestätigung des Releasetermins stellte Ubisoft zum einen einen neuen Trailer bereit. Aus diesem geht hervor, dass alle, die zur Premium Edition greifen, drei Tage vor allen anderen loslegen können.

Auch ein neuer Gameplay-Deep-Dive, der uns „Skull & Bones“ ausführlich vorstellt, steht ab sofort zur Ansicht bereit.

Abenteuer im Indischen Ozean

In „Skull & Bones“ erkunden wir den Indischen Ozean und versuchen, uns als Pirat einen Namen zu machen. Allerdings fängt die Geschichte für euren Charakter alles andere als günstig an. Alles beginnt nämlich mit einem Schiffbruch, der mit etwas Glück überlebt wird. Danach wählt ihr euren Piraten und macht euch daran, euch zum berüchtigtsten Piraten der sieben Weltmeere zu entwickeln. Treu an eurer Seite steht dabei die erste Maatin Azna.

Als Herzstück des Fortschritts von „Skull & Bones“ fungiert die sogenannte „Verrufenheit“. Je mehr diese zunimmt, desto mehr Verträge, Piraterenaufträge und Unternehmungen mit hohem Risiko sowie den damit verbundenen Belohnungen könnt ihr in Angriff nehmen. Schließt ihr die diversen Aufträge ab, erhaltet ihr Belohnungen in Form von Geld, Ressourcen und Upgrades, die ihr nutzen könnt, um euer Schiff zu erweitern und zu verbessern.

Mit den Upgrades steigert ihr nicht nur die Durchschlagskraft eures Schiffs. Gleichzeitig wird es möglich sein, dieses optisch anzupassen. Weitere Eindrücke zu „Skull & Bones“ liefert euch der angehängte Deep-Dive. Hier warten unter anderem Eindrücke aus den Seeschlachten.

„Skull & Bones“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

