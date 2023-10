Ubisoft: Skull and Bones zum Jahresbeginn, aber ein großer Titel wurde verschoben

Ubisoft hat in den Abendstunden den Quartalsbericht veröffentlicht und einige Informationen zu den kommenden Veröffentlichungen sowie den bisherigen Verkaufserfolgen dieses Jahres verraten.

Zukunftspläne und bisherige Erfolge

In den letzten Jahren bekam das kommende Piratenabenteuer „Skull and Bones“ immer wieder einen Erscheinungstermin verpasst und immer wieder folgte eine Verschiebung. Inzwischen hat Ubisoft im Rahmen der aktuellsten Finanzkonferenz einen weiteren Erscheinungszeitraum festgelegt.

Demnach ist der französische Publisher guter Dinge, dass man „Skull and Bones“ zu Beginn des kommenden Kalenderjahres veröffentlichen kann. Man geht aktuell von dem vierten Quartal des Fiskaljahres 2023/2024 aus, was einer Veröffentlichung bis Ende März 2024 gleichkommt. Einen konkreten Termin wollte Ubisoft doch weiterhin nicht nennen.

Des Weiteren hat Ubisoft bestätigt, dass eines ihrer kommenden „großen“ Spiele auf das nächste Fiskaljahr verschoben wurde. Allerdings hat das Unternehmen nicht klargestellt, um welchen Titel es sich diesbezüglich handelt. Bisher waren „Avatar: Frontiers of Pandora“ sowie „Prince of Persia: The Lost Crown“ für die kommenden Monate bestätigt, während bei „Star Wars: Outlaws“ eine Veröffentlichung in dem Zeitraum spekuliert wurde. Der Free-to-Play-Shooter „XDefiant“ wurde vor wenigen Wochen bereits auf unbestimmte Zeit verschoben.

„Wir freuen uns darauf, unser kommendes Lineup zu den Spielern zu bringen und unsere Strategie zu erfüllen und weiterhin ein noch größeres Publikum zu erreichen und ein wachsendes bestehendes Geschäft dank großer Marken und Live-Dienste zu bauen“, sagte Ubisoft-Geschäftsführer Yves Guillemot.

Außerdem hat Ubisoft unterstrichen, dass „Assassin’s Creed Mirage“ einen „soliden Start“ hingelegt hat. Jedoch wollte man keine konkreten Zahlen nennen, auch wenn die Spielerzahlen der ersten Woche auf einem Niveau mit „Assassin’s Creed Origins“ und „Assassin’s Creed Odyssey“ liegen. „The Crew Motorfest“ konnte Verkaufsrekorde aufstellen, wobei auch die Ausgaben sowie die Season Pass-Käufe in der ersten Woche besonders hoch ausfielen. Selbst „Rainbow Six: Siege“ hat eine „beeindruckende Leistung“ hingelegt und die Nettoeinnanhmen im Jahresvergleich um 50 Prozent gesteigert.

Weitere Meldungen zu Ubisoft:

Abschließend hat das Unternehmen bestätigt, dass die Kostenreduzierungen auf Kurs liegen und man inzwischen knapp 1.000 Mitarbeiter entlassen hat. Weltweit arbeiten aktuell 19.410 Personen für Ubisoft.

Weitere Meldungen zu Ubisoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren