Kingdom Hearts 4: Leaker nennt groben Releasezeitraum des Rollenspiels – Gerücht

Nach dem Release von „Final Fantasy 16“ und den beiden DLCs handelt es sich bei „Kingdom Hearts 4“ um das nächste große Rollenspiel von Square Enix.

Mittlerweile sind seit der offiziellen Ankündigung von „Kingdom Hearts 4“ rund zwei Jahre ins Land gezogen und wir wissen weiterhin nicht, wann mit der offiziellen Enthüllung oder gar dem Release zu rechnen ist. Während Square Enix weiter schweigt, möchte ein Leaker und Insider bezüglich des Releasezeitraums mehr wissen.

Die Rede ist von Daniel Richtman, der sich in der Vergangenheit vor allem mit Marvel-Bereich des Öfteren als verlässliche Quelle entpuppte. Wie der Leaker berichtet, strebt Square Enix bei „Kingdom Hearts 4“ eine Veröffentlichung im Jahr 2025 an. Weitere Details nannte Richtman in diesem Zusammenhang nicht.

Wann wird Kingdom Hearts 4 endlich vorgestellt?

Da sich die Verantwortlichen von Square Enix bezüglich konkreter Details zu „Kingdom Hearts 4“ weiterhin vornehm zurückhalten, ist unklar, woher der Insider seine Informationen bezogen haben möchte beziehungsweise ob diese zutreffend sind. Fakt ist allerdings, dass die Community zwei Jahre nach der offiziellen Ankündigung des Rollenspiels langsam unruhig wird.

Zum zweiten „Jubiläum“ der Ankündigung von „Kingdom Hearts 4“ meldeten sich Spielerinnen und Spieler mit dem Wunsch einer baldigen Enthüllung zu Wort. Sollten sich die Gerüchte um den Release im nächsten Jahr bewahrheiten, dürfte sich das Summer Game Fest 2024 am 7. Juni 2024 für eine Präsentation anbieten.

Doch auch die The Game Awards, die traditionell im Dezember stattfinden, wurden von Square Enix in der Vergangenheit immer wieder für Ankündigungen genutzt.

Was ist zu Kingdom Hearts 4 bekannt?

Wie eingangs erwähnt, ließ sich Square Enix bislang nicht allzu viele Informationen zu „Kingdom Hearts 4“ entlocken. Im Prinzip wissen wir nur, dass es uns dieses Mal in die Welt von Quadratum verschlägt.

Gleichzeitig feiern die beliebten Reaktionsbefehle des Kampfsystems im kommenden Ableger ein Comeback. In Quadratum befindet sich Sora in einer alternativen Welt fernab der Realität, während seine Begleiter in der realen Welt nach Hinweisen zu seinem Verschwinden suchen.

Des Weiteren gab Square Enix bekannt, dass „Kingdom Hearts 4“ auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht. Im Vergleich mit den diversen Vorgängern dürfen wir also einen sichtbaren grafischen Sprung erwarten.

Da bei den Szenen, die im offiziellen Enthüllungstrailer zu sehen waren, noch die Unreal Engine 4 zum Einsatz kam, war das Ganze laut Square Enix nicht repräsentativ für das finale Spiel.

„Kingdom Hearts 4“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Quelle: Daniel Richtman (Patreon)

Weitere Meldungen zu Kingdom Hearts 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren