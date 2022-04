Kingdom Hearts 4: Square Enix bringt gefragtes Feature zurück

"Kingdom Hearts 4" wird die Reaktionsbefehle bzw. Quick-Time Events zurückbringen, auf die beim Vorgänger verzichtet wurde. Darauf verwies der Franchise-Direktor Tetsuya Nomura in einem Interview, ohne jedoch tiefgreifende Informationen zu liefern.

Mit „Kingdom Hearts 4“ kehren die Reaktionsbefehle – womit im Wesentlichen Quick-Time Events gemeint sind – zurück, nachdem im vorherigen Teil der Franchise darauf verzichtet wurde.

In einem Interview mit dem Famitsu-Magazin erklärte der Franchise-Direktor Tetsuya Nomura, dass er nach der Veröffentlichung von „Kingdom Hearts 3“ viele Stimmen gehört hat, „die sich eine Wiederbelebung der Reaktionsbefehle gewünscht haben“.

Nomura betonte im Interview, dass die Szene aus dem ersten Trailer, in der Sora seine Keyblades zu einem bohrerähnlichen Angriff verformt, tatsächlich ein Reaktionsbefehl ist. Die Tastenaufforderung erscheint, wenn der Gegner seinen Schlag auflädt, woraufhin eine rechtzeitige Eingabe zu einem verheerenden Gegenangriff führt.

Details werden später genannt

Auf die Frage, warum das Feature im Trailer als schwarzer Kreis angezeigt wird, antwortete er: „Ganz einfach, weil wir noch nicht bekannt gegeben haben, welche Modelle damit kompatibel sind.“

Reaktionsbefehle wurden in „Kingdom Hearts 2“ als neue Gameplay-Mechanik eingeführt, um das Kampfsystem aufzufrischen. Sie ermöglichten es dem Spieler, in bestimmten Momenten des Kampfes oder gelegentlich auch außerhalb des Kampfes besondere oder spezifische Aktionen auszuführen. Es ist nicht klar, ob die Reaktionsbefehle in „Kingdom Hearts 4“ auf die gleiche Weise wie im zweiten Spiel eingesetzt werden.

Es war übrigens nicht das einzige neue Detail, das Nomura im Interview ansprach. Denn er verriet auch, dass die Wohnung, in der wir Sora zu Beginn des Spiels sehen, als „Basis“ für die ersten Teile von „Kingdom Hearts 4“ dienen wird. Er bestätigte auch, dass der letzte Befehl im Befehlsmenü für „bauen“ steht, wollte aber noch keine weiteren Informationen darüber preisgeben.

Das vor einigen Tagen recht überraschend angekündigte „Kingdom Hearts 4“ wird auf Basis der Unreal Engine 5 entwickelt. Einen Veröffentlichungstermin gab der zuständige Publisher Square Enix bislang nicht preis.

