Kingdom Hearts IV: Square Enix kündigt Fortsetzung der Reihe mit Trailer an

Das Rätselraten hat ein Ende: Im Rahmen einer großen Jubiläumsveranstaltung in Tokio anlässlich des 20. Geburtstags der Reihe kündigte Square Enix offiziell "Kingdom Hearts IV" mit einem ersten Trailer an.

Heute kündigte Square Enix im Rahmen großen Events offiziell „Kingdom Hearts IV“ mit einem Trailer an (via The Gamer). Dieser Tage feiert der erste Ableger des Franchise sein 20. Jubiläum. Es ist der erste Ableger der Hauptreihe seit vor etwas mehr als drei Jahren mit „Kingdom Hearts III“ die „Dark Seeker“-Saga abgeschlossen wurde. Das just erwähnte Video zum kommenden Action-RPG könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel ansehen.

Erster Trailer entführt Sora nach Quadratum

Der kurze Trailer zeigt den uns bekannten Protagonisten Sora, der in einer anderen Welt wieder zu sich kommt. Diese heißt Quadratum und ist eine urbane Umgebung. Die modern angehauchte Stadt scheint von Shibuya inspiriert, einem Bezirk der japanischen Hauptstadt Tokio. „Kingdom Hearts“-Fans dürfte der Name bereits vertraut vorkommen, immerhin spielte die Stadt Quadratum bereits im dritten Hauptteil eine Rolle.

Allerdings ist Sora nicht alleine, denn kurz nachdem er erwacht, trifft er auf ein Mädchen, das zu ihm sagt, er sei vor sieben Tagen in Quadratum gelandet. Hierbei scheint es sich um Strelitzia zu handeln, einem Charakter aus dem Mobile-Game-Spin-off „Kingdom Hearts Union χ“ von 2017. Genauso wie unser Protagonist ist auch sie eine Schlüsselschwertträgerin, weshalb es möglich wäre, dass sie ihm in diesem neuen Abenteuer zur Seite stehen könnte.

Hilfe dürfte Sora in „Kingdom Hearts IV“ auch nötig zu haben, denn in der zweiten Hälfte des Trailers sehen wir ein riesiges Herzlosen-Monster, das die Stadt attackiert. Mutig stellt sich unser Held dem Biest entgegen und liefert sich mit diesem einen bildgewaltigen Kampf, der von einigen in schwarz gekleideten Personen aus sicherer Entfernung beobachtet wird. Ausgehend von diesen ersten Gameplayszenen scheint Square Enix weiterhin auf die bewehrte Mischung aus Echtzeit-Action und eingestreuten Quick-Time-Events zu setzen.

Darüber hinaus gibt es ein kurzes Wiedersehen mit Donald und Goofy am Ende des Trailers, die sich auf der Suche nach ihrem Freund Sora zu befinden scheinen. Dabei treffen sie auf eine mysteriöse Gestalt, deren Gesicht uns noch nicht gezeigt wird. Was all dies zu bedeuten hat, werden wir in dem mit diesem Spiel beginnenden „The Lost Master Arc“ herausfinden.

Aktuell ist unbekannt, für welche Systeme sich „Kingdom Hearts IV“ in Entwicklung befindet und wann der Titel veröffentlicht werden soll. Der Reveal-Trailer startet bei 4:04.

