Gears 6: Ein grafisches Feuerwerk? JDs Synchronsprecher deutet baldige Enthüllung an

Unbestätigten Berichten zufolge kehrt der Xbox & Bethesda Games Showcase im Juni zurück. Zu den Titeln, die uns hier präsentiert werden, könnte unter anderem "Gears 6" gehören. Dies deuten zumindest die Aussagen des Synchronsprechers Liam McIntyre an.

Anfang des Monats erreichte uns das Gerücht, dass der Xbox & Bethesda Games Showcase in diesem Jahr zurückkehren wird. Laut dem für gewöhnlich gut informierten The Verge-Redakteur Tom Warren findet das Event am 9. Juni 2024 statt.

Genau wie in den vergangenen Jahren soll Microsoft den Showcase nutzen, um uns Update zu bereits angekündigten Titeln zu liefern und ganz neue Projekte anzukündigen. Aktuellen Berichten zufolge könnten dieses Mal unter anderem die Fans der „Gears of War“- beziehungsweise „Gears“-Reihe auf ihre Kosten kommen.

Den vermeintlich entscheidenden Hinweis lieferte uns Liam McIntyre, der in den englischsprachigen Versionen von „Gears of War 4“ und „Gears 5“ Markus Fenix‘ Sohn JD vertonte. Auf X (ehemals Twitter) wies McIntyre auf eine mögliche Ankündigung im Juni hin.

Dies würde sich mit den Gerüchten um den von Tom Warren gestreuten Hinweisen auf den Xbox & Bethesda Games Showcase decken.

Weitere Quellen bestätigen die nahende Enthüllung

Neu sind die Gerüchte um eine nahende Ankündigung und Präsentation von „Gears 6“ nicht. Stattdessen wiesen mit Jeff Grubb und Tom Warren Anfang April gleich zwei bekannte Quellen auf eine Enthüllung im Sommer hin.

Der bekannte Insider „Shinobi602“ ging noch einen Schritt weiter und sprach bezüglich „Gears 6“ von einem technischen Showcase, der eindrucksvoll unter Beweis stellen soll, was die aktuellen Konsolen grafisch leisten können.

Nachdem sich die Spielerinnen und Spieler positiv über die grafische Qualität von „Senua’s Saga: Hellblade 2“ ausließen, meldete sich „Shinobi602“ mit dem folgenden Kommentar zu Wort: „Wartet mal ab, bis sie Gears sehen. Dafür sind die Menschen noch nicht bereit.“

Den Angaben des „Xbox Era“-Gründers Nick Baker zufolge könnten sich die Entwickler von The Coaltion dazu entschieden haben, den Open-World-Aspekt von „Gears 5“ weiter auszubauen. Eine offizielle Bestätigung dahingehend steht allerdings noch aus.

Wie geht es mit der Geschichte weiter? (Spoiler)

Selbiges gilt wenig überraschend für die Handlung der Reihe, deren Geschehnisse in „Gears 5“ für reichlich Gesprächsstoff sorgten. Dies verdeutlicht auch die Tatsache, das sich ein User an Liam McIntyre wandte und ihm die Frage stellte, ob der Tod von JD am Ende von „Gears 5“ zum Kanon passe.

Wir erinnern uns. Am Ende von „Gears 5“ wurden wir vor eine schwere Wahl gestellt und mussten uns entscheiden, ob wir JD Fenix oder Delmont Walker alias Del das Leben retteten.

Die Konsequenz daraus war, dass ein Charakter gerettet wurde und der andere starb. Seitdem stellt sich die Community die Frage, wie diese Design-Entscheidung in „Gears 6“ berücksichtigt wird.

Möglicherweise erfahren wir im Juni mehr.

Wait……so What's happening to JD ? Is his death canon @GearsofWar 🤔 — Michael (@mickleaver) April 24, 2024

