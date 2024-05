Sand Land: Accolades-Trailer liefert Gameplay und feiert die positiven Reviews

Mit „Sand Land“ erschien Ende April ein weiteres Rollenspiel, das auf einem bekannten Werk des am 1. März 2024 verstorbenen japanischen Künstlers Akira Toriyama basiert.

Um die noch unentschlossenen Spielerinnen und Spieler zu ködern, stellte Bandai Namco knapp eineinhalb Wochen nach dem Release des RPGs den offiziellen Accolades-Trailer zur Ansicht bereit. Wie für Trailer dieser Art typisch, vereint das Video Szenen aus dem laufenden Spielgeschehen mit positiven Zitaten der internationalen Presse.

Von den Magazinen wurde „Sand Land“ verhalten bis positiv aufgenommen und bringt es auf Metacritic auf eine Durchschnittswertung von 72 Punkten.

Das sagen die Spielerinnen und Spieler

Etwas wohlwollender bewertete die Community den Titel. Während der Userscore von „Sand Land“ auf Metacritic bei 7.6 Punkten liegt, sind es im PlayStation Store 4.22 von fünf möglichen Sternen. In unserem Test reichte es immerhin für ein Wertung von acht von zehn Punkten.

Weitere Details zum Rollenspiel sowie den Stärken und Schwächen von „Sand Land“ liefert euch unser ausführliches Review.

Spielerisch haben wir es bei „Sand Land“ mit einem actionreichen Rollenspiel zu tun, in dem unser Weg in eine Wüstenwelt führt, die unter einer extremen Dürre leidet. In „Sand Land“ lernen wir laut offiziellen Angaben Belzebub, den Prinzen der Unterwelt, seinen Anstandsämon Sheef und den furchtlosen Sheriff Rao kennen.

Diese befinden sich auf der Suche nach einer legendären Quelle und erleben zahlreiche außergewöhnliche Abenteuer.

Entwickelt Panzer und andere Fahrzeuge

Zu den spielerischen Besonderheiten von „Sand Land“ gehört die Möglichkeit, aus zahlreichen Teilen Panzer und andere Fahrzeuge entwerfen zu können. „Schalte Fahrzeuge frei, die mithilfe verschiedenster Teile wie Waffen, Motoren und Federungen verbessert werden können“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Passe ein großes Aufgebot von Fahrzeugen an: Erkunde mit Kampfpanzern mit mächtigen Kanonen, mit Motorrädern, auf denen du durch die Wüste pflügst, und mit Sprungbots, die über Flüsse springen, jeden Winkel des Kontinents.“

Darüber hinaus entwickelt ihr eure Basis in der Stadt Spino weiter, indem ihr Missionen abschließt und Beziehungen zu ihren Bewohnern aufbaut. Indem ihr euch ihre Wünsche und Sorgen anhört und damit verbundene Aufgaben meistet, schaltet ihr nützliche Materialien und neue Funktionen für die Stadt frei.

„Sand Land“ ist seit dem 26. April 2024 für den PC, die PS4, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

