Dragon Ball: Die letzte Nachricht von Schöpfer Akira Toriyama wurde veröffentlicht

Akira Toriyama, der Schöpfer der weltweit populären „Dragon Ball“-Franchise, ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Es ist eine Nachricht, die Millionen Menschen auf der ganzen Welt mitten ins Herz traf. Nach Bekanntwerden der Nachricht nahmen zahlreiche Weggefährten, Freunde und Kreative, die von seinem Schaffen inspiriert wurden, Abschied vom legendären Künstler. Nun wurde die letzte Nachricht des verstorbenen Mangaka veröffentlicht (via @SupaChronicles).

Am 14. Dezember 2023 wurde bekannt gegeben, dass Akira Toriyama im Rahmen des Tokyo Anime Award Festival 2024 mit dem „Life Time Achievement Award“ geehrt werden sollte. Den Preis für sein Lebenswerk und seine Errungenschaften im Laufe seiner 45-jährigen Karriere sollte der Manga-Künstler während der Veranstaltung, die vom 8.-11. März 2024 in Tokio Ikebukuro stattfand, persönlich entgegennehmen. Die Veranstalter teilten nun Toriyamas Dankesbotschaft.

„Es wirklich peinlich, dass ich mit dem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet werde“

„Um ehrlich zu sein, habe ich mich nie sehr für Anime interessiert, und selbst als meine Arbeit als Animation verfilmt wurde, muss ich beschämt zugeben, dass ich mir nicht viel davon angeschaut habe – ich entschuldige mich bei den Mitarbeitern.

Vor etwa zehn Jahren wurde ich aus heiterem Himmel gebeten, das Drehbuch für einen Dragon Ball-Animationsfilm [„Dragon Ball Z: Kampf der Götter“, Anm. d. Red.] zu überarbeiten, und ich zeichnete einige einfache Entwürfe für die Figuren und Hintergründe. Ich dachte: „Die schwierigen Teile kann ich den Mitarbeitern überlassen“ (lacht).

Im Anime-Kinofilm „Dragon Ball Z: Kampf der Götter" kehren Son-Goku und seien Freunde zurück!

Daher ist es wirklich peinlich, dass ich mit dem Lifetime Achievement Award des Tokyo Anime Awards Festivals ausgezeichnet werde. Ich danke Ihnen vielmals.

Eine meiner unvergesslichsten Erinnerungen an meine Animationsarbeiten ist die, als ich den verstorbenen Animator Toyo Ashida für ein Anime-Projekt namens „Kosuke-sama Rikimaru-sama“ traf, das für Shonen Jump Original produziert wurde. Zu diesem Projekt gab es keinen Manga, und so kam es zu einem Treffen. Er war ein liebenswerter Mensch, und wir kamen uns schnell näher, und jedes Mal, wenn ich seinen Zeichenstil sah, war ich von seiner sorgfältigen und raschen Handschrift begeistert.

Ich dachte: „Gut, ich denke, diese Art von Touch brauche ich, um den Zeichenprozess zu beschleunigen und Dragon Ball viel geschmeidiger aussehen zu lassen.“ Die Zeit, die wir zum Zeichnen brauchten, wurde auf etwa zwei Drittel der früheren Zeit reduziert. Wir haben uns gegenseitig in vielerlei Hinsicht beeinflusst, und ich denke, es war eine wirklich erfüllende Zeit. Ich bete für die Ruhe der Seele von Ashida-san.

Dragon Ball Daima war als Original-Anime von Toei Animation geplant

„Dragon Ball DAIMA“, das 2024 ausgestrahlt wird, war ursprünglich als Anime-Serie ohne mich geplant, aber da ich hier und da Ratschläge gab, wurde ich schließlich tief in das Projekt einbezogen, ohne es zu merken. Ich war nicht nur an der Gesamthandlung beteiligt, sondern auch an der Darstellung der Welt, dem Charakterdesign, den Mechas und anderen Aspekten.

In der Anime-Serie „Dragon Ball Daima" werden Son-Goku & Co. wieder zu Kindern.

Ich hoffe, Sie werden viel Spaß beim Anschauen der Serie haben, die meiner Meinung nach nicht nur intensiv und actionreich ist, sondern auch viel Substanz hat.

Abschließend möchte ich allen danken, die mich bisher unterstützt haben! Ich bin mir nicht sicher, wie viel ich noch tun kann, da ich nicht sehr zuversichtlich bin, was meine Gesundheit angeht, wahrscheinlich aufgrund meines Lebensstils, als ich jünger war, aber ich werde mein Bestes geben, um weitere interessante Arbeiten zu schaffen, also bitte unterstützen Sie mich weiterhin!“

Akira Toriyama hat vor seinem Tod an verschiedenen Projekten gearbeitet

In der Bekanntmachung zum Tode Akira Toriyamas hieß es, der „Dragon Ball“-Zeichner habe „noch mit großem Enthusiasmus mitten in der Schöpfung mehrerer Werke“ gesteckt. An welchen Projekten er gearbeitet hat, ist unklar. Doch wir wissen, dass beispielsweise der „Dragon Ball Super“-Manga fortgesetzt wird. Für diesen steuerte Toriyama noch immer die Story und einige Charakterdesigns bei. Um die Zeichnungen kümmert sich jedoch sein „Nachfolger“ Toyotaro.

Toyotaro, der Zeichner des „Dragon Ball Super"-Manga, wurde von Akira Toriyama persönlich ausgewählt.

Diesen Monat startet des Weiteren mit „Sand Land: The Series“ eine Anime-Serie bei Disney+, die auf einem One-Shot (Kurzgeschichte) von Akira Toriyama basiert. Fans dürfen sich sogar auf einen komplett neuen Handlungsstrang freuen, der den zweiten Teil der 13 Episoden umfassenden Show darstellen wird. Toriyama hat dem Anime-Team dabei geholfen, die Story auszuarbeiten und mit Ann sowie Muniel auch zwei komplett neue Charaktere entworfen.

Apropos „Sand Land“: Natürlich dürfen sich Fans des Fantasy-Abenteuers auch noch auf ein gleichnamiges Action-Rollenspiel freuen, das gegen Ende April 2024 im Handel erscheinen wird. Wie in der Anime-Serie erweitert das Game ebenfalls die Story der Manga-Vorlage um neue Elemente. Die Entwickler arbeiteten hierfür gleichsam mit Akira Toriyama zusammen. Der neue „Angel Hero“-Arc der Anime-Show wird zudem im Action-RPG spielbar sein.

Im Herbst 2024 erwartet Fans darüber hinaus noch die neue Anime-Serie „Dragon Ball Daima“. Während der offiziellen Ankündigung der Show enthüllte Akio Iyoku, Akira Toriyama sei stärker in die Arbeiten an „Daima“ involviert gewesen als bei jedem vorherigen Anime-Ableger der beliebten Franchise. Er habe nicht nur die Story ausgearbeitet, sondern ebenfalls Charaktere, Monster und Vehikel designt. Außerdem hat er den Titel der Serie vorgeschlagen.

„Es ist ein großes Abenteuer mit intensiver Action in einer unbekannten und mysteriösen Welt“, erklärte Akira Toriyama im Rahmen einer kurzen Nachricht. Ein genauer Starttermin der TV-Serie ist gegenwärtig allerdings noch nicht bekannt.

