Sonic the Hedgehog: Tails-Designer gedenkt verstorbenem Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama

Ende vergangener Woche erreichte uns die traurige Nachricht, dass „Dragon Ball“-Schöpfer Akira Toriyama im Alter von 68 Jahren verstorben ist. Nicht nur Millionen Fans überall auf der Welt, sondern auch zahlreiche Weggefährten aus der Anime-, Manga- und Videospielindustrie haben dem gefeierten Künstler in berührenden Nachrufen gedacht. Zu ihnen zählt ebenfalls Yasushi Yamaguchi, der lange an Segas „Sonic the Hedgehog“-Reihe gearbeitet hat.

Der Designer des beliebten Charakters Miles „Tails“ Power hat auf X/Twitter eine kurze Nachricht veröffentlicht. In dieser bedankt er sich bei Akira Toriyama für „Dragon Ball“, denn ohne die Abenteuer von Son-Goku und seinen Freunden hätte es die Beziehung zwischen Sonic und Tails so wohl nie gegeben. Oder genauer gesagt: Ohne die Dynamik, die der Mangaka zwischen Son-Gohan und Piccolo etabliert hat, denn diese habe ihn besonders inspiriert.

Sonic und Tails sind wie Piccolo und Son-Gohan

„Wie ich in einem früheren Twitter-Post und in meiner Serienkolumne schrieb, wurde die Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren [Sonic und Tails] in Sonic 2 nach dem Vorbild von Piccolo und Son-Gohan gestaltet“, führt Yamaguchi aus.

Anschließend gesteht der Tails-Designer: „Ohne das Werk Dragon Ball würde die Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren bis heute nicht existieren. Vielen Dank, Toriyama-sensei.“

Neben der Dynamik zwischen Sonic und seinem Freund Tails scheint es in der „Sonic the Hedgegog“-Reihe noch weitere Parallelen zu „Dragon Ball“ zu geben. Hierzu gehören etwa die sieben Chaos Emeralds oder auch die golden leuchtende Super Sonic-Verwandlung unseres pfeilschnellen Igels. Dass diese Elemente tatsächlich von Son-Gokus Abenteuern inspiriert wurden, haben die Verantwortlichen der beliebten Sega-Games allerdings nie offiziell bestätigt.

Im Laufe seiner 45 Jahre währenden Karriere hat Akira Toriyama an zahlreichen Anime- und Manga-Geschichten sowie Videospielen mitgearbeitet. Sein erfolgreichstes und einflussreichstes Werk ist dabei zweifelsohne „Dragon Ball“. In der Games-Industrie hat der Künstler mit Titeln wie „Chrono Trigger“ und „Dragon Quest“ ebenfalls unübersehbare Spuren hinterlassen.

Mit „Sand Land“ erscheint am 24. April 2024 eines der letzten Projekte, an dem Toriyama mitgewirkt hat. Das Action-RPG erscheint für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox Series-Konsolen und den PC (via Steam). Im Oktober 2024 startet des Weiteren mit „Dragon Ball Daima“ eine neue Anime-Serie zum populären Franchise. In die Arbeiten an keinem bisherigen Anime-Spin-off der Marke soll der „Dragon Ball“-Schöpfer so stark involviert gewesen sein.

