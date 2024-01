Sonic X Shadow Generations: Remaster des Plattformers offiziell mit Trailer angekündigt

In den vergangenen Tagen kursierten bereits Gerüchte in den Weiten des Internets, nun herrscht Gewissheit: Mit „Sonic X Shadow Generations“ erscheint eine Neuauflage des Originals von 2011. Anders als in der Vorlage, die unter anderem noch für PlayStation 3 veröffentlicht wurde, enthält das Remaster auch neue Inhalte. Wie der Titel bereits andeutet, dürfen sich Fans auf eine Story-Kampagne rund um Shadow the Hedgehog freuen.

Das rund 70 Sekunden lange Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen. Die Macher versprechen hierbei eine einzigartige Spielerfahrung, die klassisches 2D- und modernes 3D-Gameplay miteinander verbindet. Darüber hinaus wird das „Sonic Generations“-Remaster natürlich auch in einer technisch überarbeiteten Version daherkommen. Erscheinen soll die Neuauflage des beliebten „Sonic“-Games im Herbst 2024.

Das Beste aus zwei Welten

„Sonic Generations“ erschien 2011 pünktlich zum 20. Geburtstag des berühmten blauen Igels. Darin entschieden sich die Macher dazu, die beliebten 2D-Abschnitte des klassischen Sonics ebenso umzusetzen wie die moderneren 3D-Levels mit dem modernen Sonic. Mit einer Kritikerwertung von 77 und einem User-Rating von 8,5 bei Metacritic wurde der Titel damals sowohl von der Fachpresse als auch von Fans der Reihe positiv aufgenommen.

Gerade über die neue Story-Kampagne rund um Sonics Rivalen Shadow dürften sich wohl viele Fans der Reihe freuen. In den letzten Auskopplungen der beliebten Sega-Franchise, etwa dem Open-World-Abenteuer „Sonic Frontiers“, glänzte der Antiheld bekanntlich noch mit Abwesenheit. Worum es im neuen Handlungsstrang des Fanlieblings in „Sonic X Shadow Generations“ genau gehen wird, haben die Verantwortlichen noch nicht verraten.

Der letzte Ableger der Spieleserie erschien im Oktober 2023 in Form von „Sonic Superstars“. Darin mussten sich Sonic und seine Freunde einmal mehr dem bösen Dr. Eggman entgegenstellen, der zudem Unterstützung von Fang sowie weiteren Schurken erhält.

„Sonic X Shadow Generations“ erscheint im Herbst 2024 für PlayStation 4 und PlayStation 5. Ein genauer Release-Termin ist noch nicht bekannt.

