Star Wars The Mandalorian Adventures: Neues Brettspiel erscheint noch dieses Jahr

Star Wars The Mandalorian Adventures:

Brettspiele-Hersteller Unexpected Games hat bekannt gegeben, dass man noch in diesem Jahr ein neues Spiel im "Star Wars"-Universum veröffentlichen möchte.

„Star Wars“-Fans erhalten weiteren Brettspiel-Nachschub. „The Mandalorian: Adventures“ befasst sich mit den Geschehnissen rund um Staffel 1 von Disneys Erfolgs-Serie „The Mandalorian“.

Auf der Seite von Unexpected Games werden einige Informationen zum Spiel geteilt. Besonders interessant ist, dass die Teilnehmer nicht gegeneinander spielen, sondern gemeinsam daran arbeiten, Missionen zu erfüllen. Studioleiter Corey Konieczka betont, dass man den Geist der Vorlage im Brettspiel einfangen wollte.

Spieler haben die Wahl zwischen acht verschiedenen Charakteren, in deren Rolle sie schlüpfen. Diese unterscheiden sich vor allem durch ihre einzigartigen Skills, die über Fertigkeitskarten abgebildet werden. Während der vorgegebenen Missionen kommt es vor allem auf die richtige Taktik und den intelligenten Einsatz der Fertigkeiten an.

So spielt sich The Mandalorian Adventures

Die Ziele variieren abhängig von der aktuellen Aufgabe. Die Missionen in „The Mandalorian: Adventures“ spielen sich auf den Seiten des mitgelieferten Karten-Buchs ab und lassen die Spieler ikonische Momente aus der Serie nacherleben.

Mit Fortschreiten der Spielhandlung soll die Herausforderung komplexer werden und Brettspiel-Fans nach und nach mit den Mechaniken vertraut machen. Es soll auch eine versteckte Verräter-Mechanik geben, die bisher nicht näher erklärt wurde.

Mit ihrem Spiel springen Unexptected Games auf den aktuellen Trend um Spiele- und Filmumsetzungen als Brettspiele auf. So soll 2024 auch „Rayman“ den Weg in die analoge Welt finden.

Für das kleine Studio ist es zwar das erste Lizenzspiel seit der Gründung, doch Studio-Chef Konieczka hat bereits Erfahrung mit solchen Umsetzungen. Er war in der Vergangenheit unter anderem an „Star Wars: Rebellion“ und „Battlestar Galactica: The Boradgame“ beteiligt.

„The Mandalorian: Adventures“ enthält über 210 Karten, 142 Plättchen, ein Missionsbuch, acht Figuren-Aufsteller, zwei Umschläge und noch einiges an zusätzlichem Material. Das Spiel soll noch in diesem Jahr für 49,99 US-Dollar im Handel erhältlich sein. Ein kurzer Trailer, der das enthaltene Material zeigt, ist auf YouTube erschienen:

