Fallout, Mario, Minecraft und Co: Amazon gibt Rabatt auf Brett- und Gesellschaftsspiele

Fallout, Mario, Minecraft und Co:

Gerade erst wurde „Rayman The Boardgame“ vorgestellt. Nun senkt Amazon vorübergehend die Preise für viele Brett- und Gesellschaftsspiele.

Bei den reduzierten Titeln werden auch Fans digitaler Spiele fündig. So ist die analoge Edition von „Dorfromantik“ um 29 Prozent von 39,99 Euro auf 28,49 Euro reduziert. Nach dem Erfolg des Computerspiels wurde das Brettspiel zum „Spiel des Jahres 2023“ gewählt.

Fans der Mario-Franchise werden ebenfalls fündig. So gibt es das Kartenspiel „Level 8“ von Ravensburger in der „Super Mario“ Edition für 8,49 Euro. Diese Sonder-Edition zeichnet sich durch Motive und Farbgebung aus dem „Super Mario“-Universum aus.

Minecraft-Biome für den Tisch

Ein kooperatives Brettspiel erwartet „Minecraft“-Fans. 2 bis 4 Spieler können in „Heroes of the Village“ zusammenarbeiten, um ihr Dorf vor einem Überfall zu retten. Im Angebot ist das Spiel von 34,99 Euro auf 21,94 Euro reduziert.

Wer es kooperativer möchte, kann sich für 29,99 Euro „Minecraft – Builders and Biomes“ zulegen. In diesem Brettspiel geht es, ähnlich wie in der Videospiel-Vorlage, um das Abbauen von Ressourcen, das Errichten von Gebäuden und Kämpfe.

Die Spiele in der Übersicht*:

Brettspiele für Erwachsene

Für erwachsene Brettspiel-Fans gibt es zwei Angebote aus der „Fallout“-Franchise. Besonders nach dem Erfolg der Amazon-Serie ist es kein Wunder, dass sich auch die Brettspiele großer Beliebtheit erfreuen. Das offizielle „Fallout“-Spiel inklusive schöner Miniaturen kostet 63,19 Euro. Auch die Umsetzung von „Fallout Shelter“ ist reduziert. 35,18 Euro werden hier fällig.

Hier bekommt ihr die Fallout-Spiele*:

Angebote zu Buch und Film

Neben den Videospiel-Umsetzungen sind auch Brettspiele vertreten, die bekannte Buch- und Filmvorlagen haben. Neben einer reduzierten Erweiterung für „Marvel Champions“ verweilt „Star Wars Rebellion“ im Sale. Ein Kartenspiel zu „Herr der Ringe“ und „Jurassic World“ als Brettspiel sind ebenfalls Teil der Aktion.

Brettspiel-Experten dürften sich sehr über das Angebot zu „Gloomhaven“ freuen. Das Hauptspiel ist von 199,99 Euro auf 164,89 Euro heruntergesetzt. Seit Release vor sieben Jahren verweilt das Spiel dauerhaft in den Charts der beliebtesten Brettspiele.

Die Angebote in der Übersicht*:

Beschäftigt ihr euch mit Brett- und/oder anderen Gesellschaftsspielen rund um Videospiele? Und welche Favoriten habt ihr?

