Call of Duty 2024: Ankündigung naht – Dataminer entdecken Hinweis

Es ist bereits seit einiger Zeit bekannt, dass auch in diesem Jahr ein neues Spiel der populären Shooter-Reihe „Call of Duty“ erscheinen wird. Doch wann wird Activision Blizzard die Katze endlich offiziell aus dem Sack lassen. Dataminer sind vor kurzem auf einige interessante Hinweise gestoßen, die eine baldige Ankündigung vermuten lassen.

Wann kommt das neue Call of Duty?

Wie beim X-Account (ehemals Twitter) von „COD Warfare all the news“ zu lesen ist, haben die Dataminer gleich mehrere Anhaltspunkte in den Daten des jüngsten Updates von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ gefunden. Unter anderem sind sie gleich mehrfach auf den Namen „Cerberus“ sowie Bilder des gleichnamigen Höllenhundes aus der griechischen Mythologie gestoßen.

Bisherigen Gerüchten zufolge ist „Cerberus“ der interne Projekttitel vom nächsten „Call of Duty“, bei dem es sich angeblich um einen weiteren Ableger von „Black Ops“ handelt.

Basierend auf diesen Fundstücken haben die Dataminer etwas weiter gegraben. Der nächste interessante Fund: Einiges deutet darauf hin, dass „Cerberus“ noch im Verlauf der aktuellen Season 3 von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ bei einem Ingame-Event angekündigt wird. Da diese dritte Saison bis Ende Mai läuft, würde die Enthüllung somit noch in diesem Monat erfolgen.

Spätestens im Juni Gewissheit?

Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um Hinweise und Gerüchte. Eine Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Activision Blizzard steht bisher aus.

Ganz abwegig scheinen die Spuren jedoch nicht zu sein. Spätestens am 9. Juni 2024 dürften die Fans der Shooter-Reihe wohl Gewissheit haben. An diesem Tag findet die diesjährige Ausgabe des „Xbox Summer Showcase“ statt, bei dem das nächste „Call of Duty“ ebenfalls auf dem Programm stehen sollte.

Die finale Vorstellung des Shooters findet voraussichtlich während eines Showcase-Events im Anschluss der Microsoft-Präsentation statt. Hierbei soll ausschließlich die Zukunft von „Call of Duty“ im Fokus stehen – dann natürlich auch mit dem neuesten Spiel der Shooter-Reihe.

