Modern Warfare 3: Geringe Spielzeit & wenig Höhepunkte – Erstes Feedback zur Kampagne

In der kommenden Woche geht Activisions langlebige „Call of Duty“-Reihe mit „Modern Warfare 3“ in ihre nächste Runde. Wer den Shooter vorbestellt haben sollte, erhielt schon am gestrigen Donnerstag Zugriff auf die Kampagne.

Wie sich dem Feedback von Nutzern, die die Kampagne von „Modern Warfare 3“ bereits abgeschlossen haben, entnehmen lässt, solltet ihr hier nicht mit sonderlich viel Umfang rechnen. Denn selbst im Vergleich mit den Kampagnen der Vorgänger, die je nach Schwierigkeitsgrad sechs bis acht Stunden an Spielzeit boten, fällt die von „Modern Warfare 3“ recht kurz aus.

Übereinstimmend berichten die Nutzer hier von einer Spielzeit von drei bis vier Stunden. Auch wenn sich der Großteil der Community ein „Call of Duty“ sicherlich nicht wegen der Kampagne zulegen dürften, sind die Nutzer vom geringen Umfang enttäuscht.

„Ich habe versucht, mir mit Modern Warfare 3 Zeit zu lassen. Aber es war im Handumdrehen vorbei (3-4 Stunden)“, heißt es zur Spielzeit der Story von „Modern Warfare 3“.

Allerdings kritisieren die User nicht nur die Spielzeit. Gleichzeitig ist die Rede davon, dass schnell das Gefühl vermittelt wird, dass es sich bei „Modern Warfare 3“ in der Tat zunächst um einen DLC zu „Modern Warfare 2“ aus dem Jahr 2022 handeln sollte. Demnach lässt die Kampagne von „Modern Warfare 3“ sowohl Spannung als auch Höhepunkte vermissen.

Der mit 429.000 Abonnenten reichweitenstarke Youtuber „TheGamingRevolution“ kommentiert seine Erfahrung mit der Kampagne wie folgt: „Ich habe gerade die Kampagne von Modern Warfare 3 abgeschlossen, und das war so unglaublich schlecht geschrieben. Keine Spannung. Keine Einsätze. Es fühlte sich alles nur wie sinnloses Füllmaterial an. Es hat wieder einmal auf Nummer sicher gespielt. Keine Originalität, nichts Neues.“

Und weiter: „Das fühlt sich überhaupt nicht wie das dritte Spiel in der Serie an. Das dritte Spiel ist normalerweise der Punkt, an dem die Hölle ausbricht und die Dinge wirklich außer Kontrolle geraten sollten. Dieses Spiel fühlte sich jedoch so zahm an und schien überhaupt nicht auf den vorherigen beiden Spielen aufzubauen.“

Auch andere Spielerinnen und Spieler kritisierten, dass es der Handlung von „Modern Warfare 3“ an Höhepunkten wie emotionalen Momenten gleichermaßen mangelt. Ob sich dieses Nutzer-Feedback fortsetzt, erfahren wir spätestens Ende der nächsten Woche, wenn der Shooter offiziell veröffentlicht wird.

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ erscheint am 10. November 2023 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Tried to take my time with #MWIII but it was over in the blink of an eye (3-4Hrs).

I know 99.999% of people do not actively buy Cod for the Campaign, but one word to describe it is Lackluster.

Basic Missions and Graphics are what you expect, but how is there no Sniping Style… pic.twitter.com/lRUC2n2zO5

— James – JGOD (@JGODYT) November 2, 2023