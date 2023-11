CoD Modern Warfare 3: Server-Probleme, Disk-Pflicht und Fullscreen-Werbung plagen Spieler

Während der offizielle Launch von “Call of Duty: Modern Warfare 3” noch einige Tage entfernt ist, können Vorbesteller seit gestern über einen Early Access auf die Kampagne des Shooters zugreifen. Allerdings startete diese Phase mit massiven Problemen.

Kurz nach Freischaltung fielen die Server aus, sodass viele Spieler nicht in der Lage waren, die Early-Access-Kampagne zu spielen. Activision meldete sich später zu Wort und bestätigte eine Untersuchung der Probleme, die auch dazu führten, dass Spieler zeitweise nicht die Möglichkeit hatten, Konten oder Fortschritte zu überprüfen.

„Wir untersuchen einen Service-Ausfall, der sich auf mehrere Titel auswirkt“, hieß es. “Während dieser Zeit kann es sein, dass die Early-Access-Kampagne, die Überprüfung der Kontoinhaberschaft und die Fortschrittssysteme vorübergehend nicht verfügbar sind.”

Mittlerweile scheinen die Serverprobleme weitgehend behoben zu sein.

Shooter setzte Disk von Modern Warfare 2 voraus

Auch ein anderer Fehler plagte einen Teil der frühen “Call of Duty: Modern Warfare 3”-Spieler. Schon vor Monaten sickerte durch, dass der Shooter einst als Erweiterung für “Call of Duty: Modern Warfare 2” geplant war, was mit dem nachfolgend beschriebenen Problem quasi unterstrichen wird.

So berichteten Spieler, dass sie die Kampagne von “Call of Duty: Modern Warfare 3” nicht starten können, da das Spiel die Disk von “Call of Duty: Modern Warfare 2” verlangt. Das lässt die Vermutung aufkommen, dass aus den Anfängen als DLC für “Call of Duty: Modern Warfare 2” noch Codezeilen vorhanden waren, die den im vergangenen Jahr veröffentlichten Shooter voraussetzen.

Auch zu diesem Problem meldete sich der Support zu Wort und bestätigte eine schnelle Lösung: “Ein Update wurde veröffentlicht, um ein Problem zu beheben, das bei einigen Spielern zu einer Fehlermeldung Disk erforderlich führt. Bitte startet das Spiel neu, damit das Update wirksam wird.”

Nachdem bekannt wurde, dass “Call of Duty: Modern Warfare 3” auf der PS5 keine Platin-Trophäe mit sich bringt und die Trophäen stattdessen als DLC-Liste unter “Call of Duty: Modern Warfare 2” veröffentlicht wurden, dürfte es für den neuen Shooter schwierig sein, das Stigma loszuwerden, lediglich ein DLC des vergangenen Shooters zu sein.

Fullscreen-Werbung nervt auf der Xbox

Doch nicht nur PlayStation-Spieler plagte der neue Shooter. Auch Xbox-Spieler waren nach einem Start der Konsole mitunter frustriert. Microsoft überraschte Xbox-Nutzer am Donnerstag mit einer bildschirmfüllenden Pop-up-Anzeige zu “Call of Duty: Modern Warfare 3”, um die Early-Access-Kampagne des Spiels zu feiern.

Die Werbeanzeige erschien direkt nach dem Start der Konsole und forderte die Nutzer dazu auf, die Premium-Version des neuen Shooters zu erwerben.

Xbox-Spieler wurden gestern beim Konsolenstart von einer Fullscreen-Werbung begrüßt.

Schon zuvor hat Xbox solche Art von Werbung auf Konsolen eingeblendet: In den vergangenen Wochen wurden ähnliche großformatige Anzeigen für “Starfield” und “Forza Motorsport” geschaltet.

Ein weiterer Kritikpunkt an “Call of Duty: Modern Warfare 3” ist die schiere Datengröße des Shooters, die bis zu 200 GB erreichen kann.

Laut der Angabe von Activision ist die erhöhte Größe im Vergleich zum letztjährigen Spiel auf die „größere Menge an verfügbaren Inhalten“ am Tag der Veröffentlichung zurückzuführen, einschließlich Zombies, Unterstützung für die Übertragung von Gegenständen aus “Call of Duty: Modern Warfare 2” sowie Map-Daten für das aktuelle “Call of Duty: Warzone”.

Im Rahmen der laufenden Optimierungsbemühungen werde die „endgültige Installationsgröße aber kleiner sein als die kombinierten vorherigen Call of Duty-Erlebnisse“, verspricht das Unternehmen.

Der Publisher weist darauf hin, dass die Spieler ihre “Call of Duty”-Dateien im Abschnitt „Dateien verwalten“ des COD HQ-Startmenüs einsehen können, einschließlich der Möglichkeit, bestimmte Inhalte, die nicht aktiv gespielt werden, zu deinstallieren.

“Call of Duty: Modern Warfare 3” kommt regulär am 10. November 2023 für Konsolen und PC auf den Markt. Ab diesem Tag können sich Spieler neben der Kampagne auch in den Multiplayer-Modus stürzen.

