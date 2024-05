Kurz nach PS5-Release: Exklusivtitel bereits mit erheblichem Preisnachlass erhältlich

Amazon hat den Preis eines in diesem Jahr veröffentlichten PS5-Titels gesenkt. Damit müssen Kunden nicht mehr die regulär verlangten 79,99 Euro bezahlen.

Ein Spiel direkt zum Release kaufen, ist selten eine kostengünstige Option. Denn oft purzeln die Preise schon wenige Wochen nach der Markteinführung. Das gilt zumindest für den Einzelhandel. In den Online-Stores der Plattformanbieter warten Kunden oft viele Monate auf den ersten kleinen Preisnachlass.

Ein solches noch recht neues Spiel ist “Rise of the Ronin”, das Ende März 2024 auf den Markt kam und seitdem exklusiv auf der PS5 gespielt werden kann. Eine spätere PC-Version klingt wahrscheinlich, nachdem immer mehr PlayStation-Spiele diesen Weg beschreiten. Zuletzt legte “Ghost of Tsushima” einen erfolgreichen PC-Launch hin.

33 Prozent Rabatt nach acht Wochen

“Rise of the Ronin” ist rund zwei Monate nach dem Release mit einem Preisnachlass zu haben. So verlangt der Versandriese Amazon momentan 53,99 Euro, was verglichen mit der UVP einem Rabatt vom 33 Prozent entspricht.

Ein Mega-Schnäppchen erhalten Kunden damit zwar noch immer nicht, womit in diesem Jahr auch nicht zu rechnen ist. Allerdings dürften sich viele Spieler, die von rund 80 Euro eher abgeschreckt sind, mit diesem Betrag eher anfreunden können. Nachfolgend ist das Angebot verlinkt:

Zum Vergleich: Im PlayStation-Store werden für “Rise of the Ronin” weiterhin 79,99 Euro fällig. Seit der Veröffentlichung vor zwei Monaten gab es hier keinen Preisnachlass, was einmal mehr verdeutlicht, dass der digitale Wandel für den Endverbraucher eher mit höheren Kosten verbunden ist.

Im Fall der PS5 haben Kunden seit der Einführung der PS5 Slim allerdings die Option, die Konsole mit oder ohne Laufwerk zu kaufen und die Entscheidung gegen das Laufwerk im Nachhinein zu korrigieren. Bei der aktuellen Sony-Konsole ist eine nachträgliche Erweiterung möglich.

Lohnt der Kauf von Rise of the Ronin?

Zurück zum anfangs genannten Preisnachlass und der Frage, ob rund 54 Euro für den Titel gut angelegtes Geld sind. Zum Launch von „Rise of the Ronin“ kam es zu gemischten Meinungen, was zu einem Metascore von 76 führte. Mit einem User-Score von 8,8, der auf mehr als 1.700 Stimmen beruht, zeigen sich die Spieler deutlich zufriedener.

Im PlayStation-Store vergaben mehr als 10.000 Spieler im Schnitt 4,26 von fünf möglichen Sternen, wobei 81 Prozent die beiden höchstmöglichen Wertungen einbrachten.

Auch unser Test zu “Rise of the Ronin” könnte zu eurer Kaufentscheidung beitragen:

Veröffentlicht wurde “Rise of the Ronin” am 22. März 2024 exklusiv für die PS5. Erste Angaben zum kommerziellen Erfolg gab es im vergangenen April.

