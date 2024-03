Neue Zahlen enthüllen: So hoch ist der Digitalanteil bei aktuellen Spielen

Die Entertainment and Retail Association hat eine Rangliste mit Spielen veröffentlicht, die sich in Großbritannien im vergangenen Jahr besonders häufig verkauft haben.

Während die britischen Charts keine Seltenheit sind, gewähren sie diesmal einen ungewohnten Blick auf die Verteilung der Verkäufe, die sich zunehmend in Richtung einer digitalen Vertriebsform bewegen.

Die Unterschiede sind allerdings gewaltig. Während einige Spiele wie “NBA 2K23” größtenteils in den digitalen Stores erfolgreich waren, landeten andere Titel vorrangig als Disk in der Konsole. Als Beispiel kann “God of War: Ragnarok” genannt werden.

38 Prozent der Spiele wurden auf Disk verkauft

“EA Sports FC 24” war in Großbritannien im vergangenen Jahr das meistverkaufte Spiel. Fast 2,4 Millionen Kunden griffen zur Fußballsimulation – rund zwei Drittel zur digitalen Version.

Im Fall von “Call of Duty: Modern Warfare 3” ist das ähnlich, denn von insgesamt 1,24 Millionen Verkäufen wurden 69 Prozent über Online-Shops abgewickelt.

“Hogwarts Legacy”, das zweitplatzierte Spiel in den Charts, sorgte mit einem leichten Digitalvorteil in etwa für einen 1:1-Split, während das im Oktober veröffentlichte “Marvel’s Spider-Man 2”, sogar häufiger auf Disk abgesetzt werden konnte. Der Digitalanteil lag im vergangenen Jahr bei 46,4 Prozent. “God of War: Ragnarök” landete nur in 24,3 Prozent der Fälle als Download auf den Konsolen.

Nintendo liefert keine digitalen Zahlen, sodass die Verkäufe der Switch-Spiele nur auf dem physischen Absatz basieren. Somit können sie nicht in die Gesamtwertung einfließen. Sie ergibt übergreifend, dass nur 38 Prozent der Top-20-Spiele im Einzelhandel verkauft wurden.

Nachfolgend die Top 20, die zuerst auf Gamesindustry.biz erschien:

Spiel Gesamt Physisch Digital Anteil digital EA Sports FC 24 2.395.996 785.873 1.610.123 67.2% Hogwarts Legacy 1.921.143 847.040 1.074.103 55.9% Call of Duty: Modern Warfare 3 1.238.683 388.023 850.660 68.7% FIFA 23 747.902 286.748 461.154 61.7% Spider-Man 2 654.731 350.773 303.958 46.4% Grand Theft Auto 5 615.677 178.372 437.305 71% Star Wars Jedi: Survivor 553.323 218.541 334.782 60.5% Zelda: Tears of the Kingdom 498.159 498.159 N/A N/A Diablo 4 442.874 67.600 375.274 84.7% Super Mario Bros. Wonder 429.686 429.686 N/A N/A Red Dead Redemption 2 411.725 68.871 342.854 83.3% Call of Duty: Modern Warfare 2 378.889 130.511 248.127 65.5% Mario Kart 8: Deluxe 357.889 357.889 N/A N/A Assassin’s Creed Mirage 352.228 171.658 180.570 51.3% Resident Evil 4 321.117 144.675 176.442 54.9% God of War: Ragnarok 261.303 197.823 63.480 24.3% Lego Star Wars: Skywalker Saga 254.623 160.985 93.638 36.8% F1 23 248.997 62.045 186.952 75.1% NBA 2K23 246.154 31.698 214.456 87.1% Minecraft 245.913 195.584 50.329 20.5% Physische Daten GfK. Digitale Daten GSD – ohne Nintendo.

Haben Disk-Laufwerke eine Zukunft?

Ob kommende Konsolen noch über ein Disk-Laufwerk verfügen, bleibt abzuwarten. Microsoft könnte ein rein digitales Modell der Xbox Series X in Arbeit haben. Jüngste Gerüchte deuteten auf eine baldige Ankündigung hin:

Sonys neustes Konzept, das mit der PS5 Slim* eingeführt wurde, bildet einen Zwischenweg. Kunden können entscheiden, welchen Vertriebsweg sie vorziehen und die Konsole mit oder ohne Disk-Laufwerk erwerben – ohne an diese Entscheidung später gebunden zu sein. Denn es lässt sich abnehmen bzw. als separat erhebliches Zubehör nachkaufen.

