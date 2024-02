Phil Spencer: Disk-Laufwerke für Konsolen sind „ein echtes Problem“

Wird Microsoft an Disk-Spielen festhalten oder Games früher oder später nur noch digital anbieten? In den vergangenen Monaten gab es mehrere Hinweise, die ein schleichendes Aus von physischen Xbox-Medien vermuten ließen.

Pläne für eine rein digitale Xbox Series X mit dem Codenamen „Brooklin“ drangen durch, nachdem schon die Xbox Series S seit dem Launch im November 2020 keine Disks unterstützt. Zudem trafen die Entlassungen im Januar einen Teil der Retail-Teams. Und Berichten zufolge sollen erste europäische Händler damit begonnen haben, Xbox-Disks aus dem Verkauf zu nehmen.

Disks weiterhin ein Thema, aber…

Am Ende weiß nur Microsoft, was Microsoft plant. Was also denkt der Xbox-Chef Phil Spencer über die Unterstützung physischer Medien?

Der Verkauf von Xbox-Spielen auf Disk war Thema eines Interviews mit Game File (via VGC). Über die geleakte Xbox Series X ohne Laufwerk wollte Spencer nicht sprechen, betonte aber, dass Microsofts Entscheidungen auf den Kundennachfragen basieren.

„Wir unterstützen physische Medien, aber wir haben nicht das Bedürfnis, sie überproportional zur Kundennachfrage zu vertreiben“, betonte der Xbox-CEO.

Man liefere Spiele sowohl physisch als auch digital aus und möchte dem folgen, wie Kunden ihre Spiele konsumieren.

Bleiben Disks oder bleiben sie nicht? Die nächste Aussage von Spencer lässt aufhorchen: „Ich denke, unsere Aufgabe in der Führung von Xbox ist es, die Dinge zu liefern, die die Mehrheit der Kunden will. Und im Moment kauft die Mehrheit unserer Kunden Spiele digital“.

Spielkonsolen sind laut Spencer ”sozusagen das letzte elektronische Gerät, das ein Laufwerk hat“. Das sei „ein echtes Problem, gerade im Hinblick auf die Anzahl der Hersteller, die tatsächlich Laufwerke bauen und die damit verbundenen Kosten.“

Es klingt danach, dass sich Microsoft zumindest gedanklich von Disk-Laufwerken verabschiedet. Allerdings betonte Spencer abschließend, dass die “Abschaffung der physischen Medien keine strategische Sache” für das Unternehmen sei.

„Ich möchte sagen, dass unsere Strategie nicht davon abhängt, dass die Leute alles digital machen“, so der Xbox-Chef.

Die Meldungen über Entlassungen von Mitarbeitern, die für physische Spiele zuständig sind, wurden von Spencer bestätigt. Jedoch bezogen sich diese Maßnahmen eher auf die Neuausrichtung der Teams bei ZeniMax, Activision und Xbox. „Es ging uns nicht darum, diese Fähigkeit loszuwerden“, betonte er.

Die meisten Spiele werden digital bezogen

Mit dem Xbox Game Pass haben digitale Spiele auf Xbox-Konsolen einen besonderen Stellenwert. Allerdings ist der Wandel zu einem digitalen Vertrieb ein Thema, das die gesamte Branche betrifft.

Die meisten AAA-Spiele werden heutzutage digital und auf Disk veröffentlicht. Doch es gibt zunehmend Ausnahmen. Das gilt beispielsweise für “Alan Wake 2”, das im vergangenen Oktober veröffentlicht wurde und dennoch Erfolge verzeichnen konnte. Das Xbox-exklusive “Hellblade 2” geht im Mai ebenfalls diesen Weg.

Auch die Zahlen für 2023 zeichneten ein deutliches Bild: Demnach erreichte der Konsolenmarkt auf den Umsatz bezogen im vergangenen Jahr über alle Plattformen hinweg einen Digitalanteil von 83 Prozent. Auf die Verkäufe lässt diese Angabe nicht schließen.

Aussagekräftiger ist der neuste Geschäftsbericht von Sony. Im Weihnachtsquartal lag der Anteil der digitalen Verkäufe von Spielen (Full game software) bei 66 Prozent. Hier zeichnet sich jedoch kein klares Bild. In den Quartalen zuvor waren es rückwärts betrachtet 67, 72, 70, 62, 63 und 79 Prozent. Das letzte Finanzjahr schloss Sony mit einem digitalen Anteil von 67 Prozent ab.

In einer 2022 von PLAY3.DE gestarteten Umfrage gaben 62 Prozent der Teilnehmer an, dass sie ihre Spiele vorrangig oder ausschließlich auf Disk kaufen. Doch wie hoch fällt dieser Anteil 2024 aus?

Neue Xbox mit dem größten technischen Sprung

Wie wird die nächste Generation aussehen? Microsoft möchte mit der neuen Hardware den “größten technischen Sprung machen”. Und der Xbox-Kommunikationschef Jeff Rubenstein schrieb in einem Blogeintrag: “Xbox-Spieler sollten Vertrauen in den Aufbau ihrer digitalen Bibliothek im Xbox-Ökosystem haben.”

Beide Aussagen wurden nicht zusammenhängend geäußert, könnten aber zukunftsweisend sein. Und auch Analysten sehen Hinweise darauf, dass es zu Strategie-Änderungen kommen wird.

„Es gibt bestimmte AAA-Spiele, die heutzutage einen digitalen Anteil von über 80 Prozent auf der Xbox haben“, erklärte Daniel Ahmad, Director of Research and Insights bei Niko Partners. „Das ist ein Indikator dafür, wie die nächste Generation sein wird.“

Sony wählt schon in der laufenden Generation einen Zwischenweg. Die PS5 kann seit dem Launch mit oder ohne Disk-Laufwerk gekauft werden. Seit der Einführung der Slim-Version Ende 2023 ist ein nachträglicher Einbau möglich.

