Alan Wake 2: Remedys schnellverkauftes Spiel überhaupt – Studio nennt erste Zahlen

In einer aktuellen Mitteilung nannte Remedy Entertainment erste Verkaufszahlen zum 2023 veröffentlichten Survival-Horror-Titel "Alan Wake 2". Offiziellen Angaben zufolge haben wir es bei "Alan Wake 2" mit dem schnellstverkauften Titel in Remedys Firmengeschichte zu tun.

Mit „Alan Wake 2“ lieferten die Entwickler von Remedy Entertainment eines der besten Spiele des Jahres 2023 ab. Unklar war bisher nur, wie sich der Survival-Horror-Titel kommerziell schlug.

Diesbezüglich sorgte das finnische Studio in einer aktuellen Pressemitteilung für Klarheit. Aus dieser geht hervor, dass es sich bei „Alan Wake 2“ um den schnellstverkauften Titel in der Geschichte von Remedy Entertainment handelt. Bis Ende Dezember 2023 verkaufte sich der Survival-Horror eine Million Mal. Bis Anfang Februar wurden 1,3 Millionen Kopien abgesetzt.

Im Vergleich mit „Control“ aus dem Jahr 2019 verkaufte sich „Alan Wake 2“ in den ersten zwei Monaten um 50 Prozent besser. Die digitalen Verkäufe fielen in diesem Zeitraum sogar drei Mal so hoch aus wie bei „Control“. Allerdings muss hier angemerkt werden, dass dieser Vergleich nur bedingt Sinn ergibt.

Denn während „Control“ auch in Form einer Retail-Fassung veröffentlicht wurde, entschied sich Remedy Entertainment bei „Alan Wake 2“ dazu, auf eine rein digitale Veröffentlichung zu setzen.

Remedy plant langfristig mit Alan Wake 2

Eigenen Angaben zufolge planen die Verantwortlichen des finnischen Studios langfristig mit „Alan Wake 2“ und möchten das Horror-Abenteuer weiterhin bewerben. Gleichzeitig arbeiten die Entwickler an zwei DLCs zu „Alan Wake 2“, mit denen die Langlebigkeit des Titels erhöht werden soll.

„Wir sind mit dem Start der Verkäufe von Alan Wake 2 zufrieden. Auch das Preisniveau ist weiterhin hoch, und das Spiel hat bereits einen bedeutenden Teil der Entwicklungs- und Marketingkosten wieder eingespielt.“

„Wir werden das Spiel weiterentwickeln, um bestehende Fans zu bedienen und neue Spieler anzuziehen, und erwarten, dass sich das Spiel weiterhin gut verkaufen wird“, so Remedy-CEO Tero Virtala.

Virtala weiter: „Der erfolgreiche Start von Alan Wake 2 hat unsere anderen Spieleprojekte unterstützt: Condor, Control 2 und das Remake von Max Payne 1&2 konnten alle dank des freigesetzten Personals von Alan Wake 2 das Entwicklungstempo steigern. Wir erwarten, dass diese Projekte im ersten Halbjahr 2024 ihre nächsten Entwicklungsstufen erreichen.“

„Alan Wake 2“ erschien Ende Oktober 2023 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Nach dem Release stellten die Entwickler diverse Updates bereit, die neben technischen Verbesserungen auch neue Features mit sich brachten.

Darunter eine New-Game-Plus-Funktion oder die Möglichkeit, einzelne Kapitel zu wiederholen.

Quelle: Remedy Entertainment

