Game of Thrones: MMORPG vor Enthüllung? Gerüchte um neues Spiel

Während derzeit zahlreiche Fans auf der ganzen Welt sehnlichst auf den Start von Staffel 2 der Spin-off-Serie „House of the Dragon“ warten, taucht plötzlich eine überraschende Neuigkeit aus dem Universum von „Game of Thrones“ auf. Allem Anschein nach befindet sich nämlich ein neues Spiel in der Entwicklung.

Kommt ein neues Videogame zu Game of Thrones?

Wie aus einem aktuellen Bericht des Magazins Redanianintelligence.com hervorgeht, entsteht derzeit unter dem Banner von Nexon („The Finals“) ein neues MMORPG in der Welt von „Game of Thrones“. Den Gerüchten zufolge ist die Story des bisher noch namenlosen Online-Spiels ungefähr zur Zeit von Staffel 4 und Staffel 5 der populären TV-Serie angesiedelt und wird größtenteils im eisigen Norden stattfinden.

Sowohl die Festung von Winterfell als auch die Mauer mitsamt der Nachtwache werden als Schauplätze genannt. Andere Königreiche könnten ebenfalls eine Rolle spielen, bisher ist diesbezüglich jedoch nichts bekannt.

Interessant ist zudem die Information, dass die Spieler des MMORPGs auf eine Vielzahl von bekannten Charakteren aus der TV-Serie „Game of Thrones“ treffen werden. Das dürfte der allgemeinen Atmosphäre sicherlich sehr zugutekommen.

Allerdings ist nicht damit zu rechnen, dass die Originalschauspieler den jeweiligen Figuren ihre markanten Stimmen leihen werden. Stattdessen sollen andere Sprecher zum Einsatz kommen, die zumindest ähnlich klingen werden. Auf diese Weise würde die Illusion immerhin annähernd gewahrt bleiben.

Wann erscheint das neue Spiel von Game of Thrones?

Dem Bericht zufolge werden die Spieler in die Rolle eines komplett neuen Charakters schlüpfen. Dabei haben sie die Wahl, ob dieser männlich oder weiblich ist. Unabhängig von der Geschlechterentscheidung erwartet sie angeblich ein typisches MMORPG-Konzept mit einer Vielzahl an Quests, die sie an verschiedene Schauplätze von Westeros führt und mit bekannten Gesichtern zusammenbringt.

Ein konkreter Release-Termin steht bisher nicht fest. Allen Anschein nach sollten die Fans jedoch nicht vor dem Jahr 2026 mit einer Veröffentlichung des neuen Spiels von „Game of Thrones“ rechnen.

So ähnlich wie Game of Thrones

Uns interessiert eure Meinung zu dem Thema: Würdet ihr gerne ein MMORPG in der Welt von „Game of Thrones“ spielen oder haltet ihr dieses Genre für eine schlechte Wahl? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

