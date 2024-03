3 Body Problem: Finaler Trailer zur neuen Netflix-Serie der Game of Thrones-Macher veröffentlicht

Mit ihrer Serien-Adaption des Fantasy-Epos „Game of Thrones“ erlangten David Benioff sowie D.B. Weiss weltweiten Ruhm und erschufen nicht weniger als eine der besten Fernsehserien aller Zeiten. Nun meldet sich das Gespann mit einer neuen Serie zurück, bei der es sich erneut um eine Literaturverfilmung handelt „3 Body Problem“. Anlässlich der bevorstehenden Weltpremiere ihrer neuen Show veröffentlichte Streaming-Anbieter Netflix nun den finalen Trailer.

Das etwas mehr als zweiminütige Video gewährt uns neue Einblicke in die Story der Sci-Fi-Geschichte und wie gewohnt könnt ihr euch den finalen Trailer weiter unten im Artikel selbst ansehen. „3 Body Problem“ startet am 21. März 2024 exklusiv bei Netflix.

Sie sind auf dem Weg…

Ihren Anfang nehmen die Geschehnisse in den 1960ern, als eine Frau in China Dinge lostritt, die schicksalhafte Konsequenzen nach sich ziehen sollen. Als die Naturgesetze plötzlich nicht mehr zu greifen scheinen, eilt ihr eine Gruppe brillanter Wissenschaftler zur Hilfe. Gemeinsam stellen sie sich der größten Bedrohung entgegen, mit der sich die Menschheit jemals konfrontiert sah. Ob sie das, was sich auf dem Weg befindet, noch stoppen können?

Die kommende Netflix-Serie basiert auf der dreiteiligen Science-Fiction-Romanreihe „The Three-Body Problem“ (deutscher Titel: „Die drei Sonnen“) vom chinesischen Schriftsteller Cixin Liu. Er zählt zu den „drei Großmeistern“ der chinesischen Sci-Fi-Literatur. Die Serien-Adaption verantworten David Benioff und D.B. Weiss („Game of Thrones“) sowie Alexander Woo („The Terror: Infamy“). Zudem sind sie als Ausführende Produzenten und Drehbuchautoren beteiligt.

Als weitere Ausführende Produzenten an „3 Body Problem“ sind darüber hinaus Bernadette Caulfield („Game of Thrones“) und Rian Johnson („Knives Out“-Reihe) dabei. Für das Produktionsunternehmen T-Street („American Fiction“) sind des Weiteren Ram Bergman („Looper“) und Nena Rodrigue („Poker Face“) bei der Sci-Fi-Serie an Bord.

Zu den weiteren Ausführenden Produzenten gehören außerdem unter anderem Plan B Entertainment mit Brad Pitt („Once Upon a Time… in Hollywood“) und Primitive Streak mit Rosamund Pike („Das Rad der Zeit“). Regie führen bei der Netflix-Serie indes etwa Jeremy Podeswa („Boardwalk Empire“), Minkie Spiro („Better Call Saul“), Andrew Stanton („WALL·E – Der Letzte räumt die Erde auf“) und Derek Tsang („Better Days“).

Die Hauptrolle in „3 Body Problem“ sind Jovan Adepo („Operation: Overlord“), John Bradley („Game of Thrones“), Rosalind Chao („Star Trek: Deep Space Nine“), Liam Cunningham („Game of Thrones“), Eiza González („Godzilla vs. Kong“) und Benedict Wong („Doctor Strange“) zu sehen. In weiteren Rollen sind zudem Jess Hong, Marlo Kelly, Jonathan Pryce, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng sowie Saamer Usmani mit dabei.

„3 Body Problem“ feiert am 8. März auf dem SXSW TV & Film Festival in Austin/Texas seine Weltpremiere. Ab dem 21. März 2024 ist die acht Episoden zählende Serie bei Netflix verfügbar.

