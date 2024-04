The Last of Us Serie: Dina-Darstellerin schwärmt von Part 2 und Bella Ramsey

The Last of Us Serie:

Einer der Neuzugänge von Staffel zwei ist Isabela Merced, die als Dina in Erscheinung treten wird. Über die "The Last of Us"-Serie sprach sie vor kurzem in einem Interview.

Das Filmmagazin Collider hatte die Gelegenheit, ein Interview mit Isabela Merced zu führen. Hierbei handelt es sich um die Darstellerin von Dina, die in der zweiten Season von „The Last of Us“ erstmals zu sehen sein wird.

Die 22-Jährige bekannte sich als Fan der HBO-Serie. Nachdem sie erfuhr, bei der zweiten Staffel mitwirken zu können, spielte sie den zweiten Teil. Laut ihr war das Game „eine tolle Erfahrung“, bei der sie viel Spaß hatte.

Wenn man die Bloaters sieht, fängt das Herz an zu rasen, die Hände sind ganz verschwitzt, und man kann den Controller kaum noch halten. Es ist einfach ein unglaubliches Erlebnis. Für mich ist alles, was meinen Herzschlag in die Höhe treibt, eine spaßige Erfahrung, also habe ich es genossen. Großartige Arbeit von Neil Druckmann. So schwärmt die Schauspielerin von „The Last of Us Part II“

Von ihren Kollegen und Vorgesetzten ist sie begeistert

Zudem spricht Merced von einer umwerfenden Verbindung zu Neil Druckmann und Craig Mazin. Speziell vom letztgenannten Showrunner ist sie fasziniert, bezeichnet ihn als „Lieblingsguru“ im Leben allgemein.

Anschließend widmete sie sich Bella Ramsey. Die Amerikanerin meint, von Beginn an habe die Chemie zwischen ihr und der Ellie-Darstellerin gestimmt.

Isabela Merced über ihre Kollegin: „Ich bin so aufgeregt, dass die Leute meine Chemie mit Bella sehen. Zwischen Bella und mir stimmt die Chemie so sehr. Vom ersten Tag an war sie da. Es gibt keine Arbeit, die wir erledigen müssen. Ich respektiere Bella wirklich.“

Bei den Dreharbeiten lerne sie wirklich viel und sie fühlt sich geehrt, mitwirken zu können. Ob Merced als Dina überzeugen kann, erfahrt ihr dann nächstes Jahr. Der Drehstart erfolgt irgendwann 2025.

Habt ihr die erste Staffel noch nicht gesehen, könnt ihr das unter anderem bei Sky, Prime Video und WOW nachholen. Alternativ könnt ihr euch für 34,26 Euro auf Amazon die Blu-Ray kaufen.

