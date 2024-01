The Last of Us Serie: Auch Jesse hat seinen Darsteller gefunden

The Last of Us Serie:

Der nächste Darsteller für die zweite "The Last of Us"-Staffel steht fest. Dadurch wissen wir nun, wer Jesse verkörpern wird.

Gestern haben wir endlich erfahren, wer Abby Anderson in Staffel zwei der „The Last of Us“-Serie spielen wird. Nur einen Tag später ist bereits ein weiterer Darsteller bekannt: Young Mazino wird in der zweiten Season als Jesse zu sehen sein. Variety berichtete darüber am heutigen Mittwoch.

Einer, den man sofort ins Herz schließt

Die Serien-Schöpfer Craig Mazin und Neil Druckmann über den jüngsten Cast: „Young ist einer der seltenen Schauspieler, die man sofort ins Herz schließt, wenn man sie sieht. Wir können uns glücklich schätzen, ihn zu haben, und wir können es kaum erwarten, dass die Zuschauer Young in unserer Serie glänzen sehen.“

Die meisten kennen den koreanisch-amerikanischen Schauspieler aus der Netflix-Serie Beef, die bei den Kritikern überzeugen konnte. Hier spielte er Paul Cho, den jüngeren Bruder von Danny. Wegen seiner überzeugenden Leistung erhielt der 32-Jährige eine Nominierung bei den Emmy Awards – als bester Nebendarsteller.

Jesse war einer der Charaktere, die in „The Last of Us Part II“ ihr Debüt feierten. Er ist ein Freund von den beiden Hauptfiguren Ellie und Dina, mit denen er in Jackson lebt. Beschrieben wird er von offizieller Seite als jemand, „der eine Stütze seiner Gemeinde ist, die die Bedürfnisse aller anderen über ihre eigenen stellt, manchmal zu einem schrecklichen Preis.“

So sieht sein Darsteller aus:

We're so excited for Young Mazino to step into the shoes of Jesse in @TheLastOfUsHBO Season 2. 🎉 https://t.co/GurthEHRZU — Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 10, 2024

Bei den Fans kommt diese Entscheidung sehr gut an. „Perfektes Casting“, meint beispielsweise Okami Games. Ein anderer schreibt: „Er sieht perfekt aus für Jesse.“ Seht ihr das auch so? Schreibt es gern in die Kommentare.

Die zweite Staffel der „The Last of Us“-Serie wird irgendwann nächstes Jahr an den Start gehen. Bis die Dreharbeiten starten, dauert es nicht mehr lang: Am 20. Februar geht es los, bis zum 9. September wird voraussichtlich gedreht.

