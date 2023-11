The Last of Us Season 2: Drehstart nochmal verschoben – etwas zumindest

The Last of Us Season 2:

Doch nicht am 7. Januar! Die Verantwortlichen der „The Last of Us“-Reihe mussten den Drehstart für Staffel zwei nochmal nach hinten verschieben. Allerdings hält sich die Verzögerung in Grenzen: Am 20. Februar 2024 soll es endlich so weit sein. Voraussichtlich bis zum 9. September wird dann gedreht.

Pedro Pascal hat viel zu tun

Der Grund für die erneute Verschiebung ist der volle Terminkalender von Joel-Darsteller Pedro Pascal. Unter anderem ist er noch an „Fantastic Four“ und der „Gladiator“-Fortsetzung beteiligt.

Mit der Ausstrahlung ist weiterhin im Jahr 2025 zu rechnen. Zumindest war trotz des Autorenstreiks geplant, dieses Veröffentlichungsjahr einzuhalten. Durch die geringfügige Verschiebung sollte sich daran nichts ändern. Möglicherweise erfolgt der Serienstart dann aber erst zum Jahresende.

Längst ist klar, dass mit Season 2 die Ereignisse von „The Last of Us Part II“ behandelt werden. Auf eine einzige neue Staffel beschränkt sich das Produktionsteam jedoch nicht: Mazin denkt an vier Staffeln, um die gesamte Geschichte von „The Last of Us“ zu erzählen. Die endgültige Anzahl steht aber noch nicht fest.

In der Videospielwelt befinden sich ebenfalls „The Last of Us“-Projekte in Arbeit. Eines davon ist das Remaster von Part Two, das mit mehreren neuen Inhalten daherkommt. Des Weiteren arbeitet Naughty Dog weiterhin am Multiplayer-Projekt, das vorherigen Gerüchten zufolge eingestellt wurde. Was genau euch damit erwartet, ist allerdings völlig unklar.

