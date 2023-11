The Last of Us Season 2: Darauf freut sich Ellie-Darstellerin Bella Ramsey

The Last of Us Season 2:

Bevor bald die Dreharbeiten zur zweiten "The Last of Us"-Season beginnen, erklärte Bella Ramsey, worauf sie sich am meisten freut.

Mittlerweile wissen wir, dass die Dreharbeiten für die zweite „The Last of Us“-Season Anfang 2024 starten. Ellie-Darstellerin Bella Ramsey bestätigte das noch einmal im Gespräch mit Collider. Wegen eines vorherigen Autorenstreiks verzögert sich der Drehbeginn etwas.

Mehr körperliche Einsätze

Ramsey freut sich jedenfalls schon auf die Dreharbeiten und empfindet dies als „sehr aufregend.“ Am meisten freut sie sich auf die „wirklich intensiven Sachen“, denn die zweite Season wird mehr physische Szenen enthalten. Demnach muss Ellie körperlich deutlich fitter sein.

„Ich liebe Stuntsachen und mag es, am nächsten Tag mit blauen Flecken aufzuwachen und ein blaues Auge zu haben, weil es sich einfach so gut anfühlt, es getan zu haben“, erklärt die 20-Jährige.

Worauf sich Ramsey noch freut: die Beziehung zu Dina. Bereits in der Episode „Zurückgelassen“ von Staffel eins stand eine Beziehung im Fokus – die zu Riley. Dieses Mal zieht sich die Storyline aber durch die gesamte Staffel, was Ramsey als „wirklich aufregend“ empfindet.

Wer Ellies Freundin spielen wird, ist gegenwärtig noch nicht bekannt. Zumindest gab es in der ersten Season bereits einen kurzen Auftritt dieses Charakters.

Wer Ellies zweites Abenteuer lieber selbst spielen möchte, sollte sich noch bis zum 19. Januar 2024 gedulden. Dann erscheint das Remaster von „The Last of Us Part 2“ für PS5 – mit neuen Inhalten wie beispielsweise geschnittene Levels. Habt ihr das Game schon für PS4, könnt ihr übrigens kostengünstig upgraden.

