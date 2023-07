The Last of Us-Fortsetzung: Craig Mazin spricht über Anzahl von Staffeln und Rückblenden

The Last of Us-Fortsetzung:

Nach dem riesigen Erfolg der HBO-Serie "The Last of Us" geht es mit der Erzählung aus "Part 2" weiter. Laut der Angabe des Showrunners Craig Mazin erstreckt sich die Erzählung des Game-Sequels tatsächlich über mehr als eine Staffel.

Dass es mehr als eine Staffel brauchen wird, um die Ereignisse von „The Last of Us: Part 2“ in das Serienformat zu bringen, betonte der HBO-Showrunner Craig Mazin schon im vergangenen Jahr. Und tatsächlich wurde mit den fortschreitenden Plänen deutlich, dass die Erzählung in zwei Seasons aufgeteilt wird.

„Es wird mehr als eine Staffel sein“, so Mazin gegenüber Deadline. „Es gibt mehr Story, also wird die Serie nicht mit Staffel 2 enden – es sei denn, die Leute schauen sie sich nicht an und wir werden abgesetzt. Wenn das nicht passiert, werden wir einige Dinge genau so machen, wie sie im Spiel waren.“

Laut Mazin sollten Spieler wie schon bei der ersten Staffel, die auf „The Last of Us“ aus dem Jahr 2013 basiert, keine 1:1-Umsetzung erwarten. Man werde „Dinge tun, die im Spiel vorkommen“, aber sie werden mitunter mit der eigenen Methode anders umgesetzt.

„Es spielt keine Rolle, ob ihr das Spiel gespielt habt oder nicht. Ihr werdet überrascht sein, wie sich die Season entwickelt. Wir haben einige interessante Drehungen und Wendungen“, so der Showrunner weiter.

Episoden mit Rückblenden möglich

An anderer Stelle erklärte Mazin, dass Episoden mit Rückblenden zu früheren Charakteren im Bereich des Möglichen sind. „Es gibt immer eine Chance für alles. Bei uns weiß man nie. Und wir beschränken uns natürlich nicht auf eine bestimmte Zeitspanne. Manchmal tauchen Leute wieder auf, die tot sind. Und manchmal treffen wir Leute, die wir gar nicht kannten. Und dann finden wir heraus, dass sie jemand sind“, so Mazin dazu.

Was Zuschauer nicht erwarten sollten, ist eine weitere sehr spezielle Episode mit Bill und Frank. Die Produzenten möchten dieses Thema nicht ausschlachten. „Wenn wir etwas machen, das wir für schön halten, lassen wir es so sein, wie es ist, und finden andere schöne Dinge, die wir machen können.“

Die erste Season von „The Last of Us“ wurde erstmals Anfang dieses Jahres unter anderem auf HBO und WOW ausgestrahlt und zeigt Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie. Im Mai folgte die Meldung, dass die Serie im Durchschnitt 32 Millionen Zuschauer pro Folge anziehen konnte. Wann genau die nächsten Staffeln starten sollen, ist weiterhin offen. Vor 2025 wird es aber offenbar nichts.

