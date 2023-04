The Last of Us: Zweite Staffel der Serie nimmt sich größtem Kritikpunkt an

The Last of Us:

Für einige Zuschauer kam in „The Last of Us“ der Überlebenskampf in einer postapokalyptischen Welt zu kurz. Die zweite Staffel der Show soll diesen Kritikpunkte ausräumen und mehr Infizierte zeigen.

Die Serienadaption von „The Last of Us“ war für den HBO ein voller Erfolg. Die Show konnte das zweiterfolgreichste Debüt des US-Senders seit dem Jahr 2010 hinlegen. Allein das GoT-Spinoff „House of the Dragon“ konnte noch besser starten.

Allerdings hatten die Fans einen großen Kritikpunkt bei dem Abenteuer rund um Joel und Ellie. Für eine Geschichte in einer postapokalyptischen Welt kam die Action für einige Zuschauer zu kurz. Das soll mit der zweiten Staffel jedoch wieder gutgemacht werden.

Nächste Season soll mehr von den Infizierten zeigen

Die erste Staffel von „The Last of Us“ hat sich weitgehend auf die Entwicklung der Charaktere und die Erklärung der Welt konzentriert. Dabei gab es auch viel Raum für Nebencharaktere, die im Spiel eher weniger Zeit auf dem Bildschirm bekamen. Auch die Beziehungen der einzelnen Figuren untereinander wurden in der ersten Season näher beleuchtet, als es im Game der Fall war.

Für einige Fans seien dadurch jedoch die Action und der Überlebenskampf in einer verseuchten Welt zu kurz gekommen. Dies soll aber in der kommenden zweiten Staffel der Serie geändert werden, gaben die Verantwortlichen Craig Mazin und Neil Druckmann an. So habe man in den vergangenen Folgen die Macht der Beziehungen betont und versucht, in den Momenten der Action eine Bedeutung zu finden. In den kommenden Folgen könnte es aber viel mehr Infizierte geben und noch mehr Arten, so die Schöpfer der Serie.

Zuvor gab der Co-Showrunner Craig Mazin bereits an, dass die zweite Staffel von „The Last of Us“ näher auf das Schwarmbewusstsein der Infizierten eingehen soll. Das Konzept wurde in der ersten Season nur kurz angerissen. Die kommenden Folgen sollen ein besseres Verständnis dafür liefern, wie das Schwarmbewusstsein funktioniert und was das für die Welt von „The Last of Us“ bedeutet.

