UK Charts im April 2024: Fallout stürmt die Charts – Zahlen der Konsolen brechen ein

Zum Abschluss der Woche erreichten uns die britischen Hard- und Software-Charts aus dem Monat April 2024. Während diverse "Fallout"-Spiele vom Erfolg der TV-Serie profitierten und den Wiedereinstieg in die Charts feierten, kämpfen die Konsolen weiter mit rückläufigen Zahlen.

In Zusammenarbeit mit den Marktforschern von Games Sales Data (kurz: GSD) veröffentlichte Gamesindustry.biz heute die britischen Hard- und Software-Charts für den Monat April 2024.

Laut GSD fiel der letzte Monat im Vergleich mit dem April 2023, in dem „Dead Island 2“ und „Star Wars Jedi: Survivor“ erschienen, recht ruhig aus. Unter dem Strich wurden im April 2024 2,23 Millionen Spiele verkauft, was im Vergleich mit dem Vorjahresmonat einem Minus von sieben Prozent entsprach.

Wie eigentlich nicht anders zu erwarten war, profitierten die verschiedenen „Fallout“-Titel auf der Insel ebenfalls vom Erfolg der TV-Serie. Sicherlich auch vom kostenlosen Next-Gen-Upgrade abgeschoben, eroberte „Fallout 4“ im April die Spitze der britischen Software-Charts.

Stellar Blade verpasst die Top 10

Ebenfalls in die Charts zurück kehrten „Fallout: New Vegas“ auf dem achten und „Fallout 76“ auf dem neunten Platz. „Fallout 3“ sprang auf Rang elf und verpasste somit knapp die Top 10. Selbiges gilt für den PS5-Action-Titel „Stellar Blade“, der im April 2024 auf dem zwölften Platz in die britischen Software-Charts einstieg.

Abgesehen von „Stellar Blade“ und den diversen „Fallout“-Titeln setzen sich die restlichen Charts aus diversen alten Bekannten der letzten Monate zusammen. Darunter „Helldivers 2“, „Call of Duty: Modern Warfare 3“, „GTA 5“ oder „Hogwarts Legacy“. Weiter berichtet GSD, dass die britischen Spielerinnen und Spieler im April 2024 530.000 Accessoires erwarben.

Gegenüber dem März 2024 entspricht dies einem Rückgang von 28 Prozent. Ziehen wir den April 2023 zum Vergleich heran, dann stiegen die Zahlen um sieben Prozent. Als meistverkauftes Zubehör ging die weiße Version des DualSense-Controllers aus dem letzten Monat hervor.

Gefolgt vom weißen Xbox Series X/S-Controller und dem „Ear Force Recon 50X“-Headset für die Xbox-Konsolen.

Verkaufszahlen aller Konsolen gingen zurück

Auffällig sind laut GSD die Verkaufszahlen der Konsolen, die im April 2024 erneut zurückgingen. So wanderten im letzten Monaten 71.000 Konsolen über die britischen Ladentheken. Im Jahresvergleich haben wir es hier mit einem Rückgang von 39 Prozent zu tun. Wie GSD ausführt, sind von dieser Entwicklung alle Systeme gleichermaßen betroffen.

Bislang sind die Konsolenverkäufe der Xbox Series X/S in diesem Jahr um knapp 25 Prozent zurückgegangen. Die der PS5 hingegen sanken um etwas mehr als 25 Prozent. Bei der Switch gingen die Zahlen sogar um 38 Prozent zurück.

Eine Entwicklung, die laut den Marktforschern anhalten wird, bis entsprechende Blockbuster, die die Verkaufszahlen der Konsolen ankurbeln, oder ganz neue Hardware zur Verfügung stehen. Bei diesen Aussagen dürfte sich GSD auf die aller Voraussicht nach 2024 erscheinende PS5 Pro und die Switch 2 beziehen, die Nintendo im Geschäftsjahr 2024/2025 ankündigen möchte.

Anbei die Übersicht über die zehn meistverkauften Spiele im April 2024.

UK: Die Top 10 im April 2024 (Digital & Retail)

Position Titel 1 Fallout 4 (Bethesda) 2 EA Sports FC 24 (EA) 3 Helldivers 2 (Sony) 4 Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision) 5 Grand Theft Auto 5 (Rockstar) 6 Hogwarts Legacy (Warner Bros) 7 Red Dead Redemption 2 (Rockstar) 8 Fallout: New Vegas (Bethesda) 9 Fallout 76 (Bethesda) 10 WWE 2K24 (2K Games)

