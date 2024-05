Switch 2: Nintendo bestätigt den Enthüllungszeitraum – Weitere Direct angekündigt

Im Laufe des gestrigen Tages erreichte uns das Gerücht, dass Nintendo im Zuge eines aktuellen Investorenmeetings endlich über den Nachfolger der Switch sprechen wird.

Spekulationen, die sich in den Morgenstunden bewahrheiteten. So ging Nintendo im Zuge seiner aktuellen Geschäftszahlen nicht nur auf die Entwicklung der vergangenen Monate ein. Darüber hinaus sprach das japanische Unternehmen in Form von Präsident Shuntaro Furukawa erstmals offen über den Nachfolger der Switch.

Wie Furukawa bestätigte, wird Nintendo das System im laufenden Fiskaljahr 2024/2025 ankündigen beziehungsweise vorstellen. Somit erfolgt die offizielle Enthüllung bis spätestens zum 31. März 2025. Konkreter wurde Nintendos Präsident dabei leider nicht.

Weitere Nintendo Direct im Juni 2024

Des Weiteren kündigte Nintendo eine neue Ausgabe des hauseigenen Direct-Formats an, die im Juni stattfinden wird. Mit Neuigkeiten zur neuen Konsole von Nintendo sollten wir hier allerdings nicht rechnen. Stattdessen liegt der Fokus laut dem Unternehmen auf Spielen, die in der zweiten Jahreshälfte für die Switch erscheinen.

„Hier spricht Furukawa, der Präsident von Nintendo. Wir werden noch in diesem Geschäftsjahr eine Ankündigung zum Nachfolger der Nintendo Switch vornehmen“, so das offizielle Statement. „Es wird über neun Jahre her sein, seit wir im März 2015 die Existenz der Nintendo Switch angekündigt haben.“

„Wir werden diesen Juni eine Nintendo Direct veranstalten, die sich mit dem Software-Line-Up der Nintendo Switch für die zweite Hälfte des Jahres 2024 beschäftigt. Aber bitte beachten Sie, dass es keine Erwähnung des Nachfolgers der Nintendo Switch während dieser Präsentation geben wird“, führte Nintendo aus.

Der Launch erfolgt wohl erst 2025

Während Nintendo zum Veröffentlichungszeitfenster des Switch-Nachfolgers bislang keine Angaben machte, berichteten zuletzt mehrere Quellen, dass der Launch des Systems zunächst für das Jahr 2024 vorgesehen war. Aus diversen Gründen soll sich Nintendo allerdings dazu entschieden haben, die Veröffentlichung auf das Frühjahr 2025 zu verschieben.

Gerüchte, die Mitte Februar dafür sorgten, dass Nintendos Aktienkurs an der Börse von Tokio zwischenzeitlich um mehr als acht Prozent einbrach. Weitere aktuelle Gerüchte sprechen unter anderem von einem neuen Ansatz der Joy-Cons, die nun magnetisch am System befestigt werden sollen, sowie einer physischen wie digitalen Abwärtskompatibilität.

Ob und wie weit diese Berichte einen wahren Kern enthalten, erfahren wir im Laufe von Nintendos Geschäftsjahr 2024/2025.

