Switch 2: Technisches Detail zu den Joy-Cons durchgesickert – Bericht

Während Nintendo weiterhin schweigt, tauchen Gerüchte zur Switch 2 – oder wie die nächste Hardware der Japaner auch heißen mag – fließbandartig auf. Der neuste Bericht dieser Art widmet sich den Joy-Cons, deren Befestigung beim kommenden Modell einen anderen Ansatz erhalten soll.

Joy-Con-Controller haben eine anziehende Wirkung

Wie die Videospiel-Website Vandal behauptet, werden die Joy-Con-Controller der Switch 2 magnetisch an der Konsole befestigt. Das wäre verglichen mit dem aktuell erhältlichen Switch-Modell ein neuer Ansatz.

Da die derzeitigen Joy-Cons über ein abweichendes Schienensystem mit der Switch verbunden werden, ist darauf aufbauend unklar, ob sie mit der neuen Handheld-Konsole in irgendeiner Art und Weise kompatibel sind. Der bestehende Pro-Controller werde hingegen mit der Switch 2 funktionieren.

Im Bericht von Vandal heißt es ebenfalls, dass Zubehörhersteller Informationen über die Switch 2 erhalten haben. Darauf aufbauend prognostiziert man, dass die Konsole größer als die aktuelle Hardware, aber kleiner als Steam Deck ausfallen wird.

Das steht im Einklang mit vorherigen Berichten, die besagten, dass die Switch 2 mit einem 8-Zoll-LCD-Bildschirm in den Handel kommt – anstatt des 6,2-Zoll-Displays der normalen Switch und des 7-Zoll-Displays der Switch OLED.

Der Formfaktor der Switch 2 soll größtenteils dem des Vorgängers ähneln, was auch für den Hybrid-Charakter gilt. Aber die Joy-Cons selbst werden eine leicht veränderte Form aufweisen.

Potenzielle Abwärtskompatibilität der Switch 2 noch unsicher

Unklar ist weiterhin, ob die Konsole eine Abwärtskompatibilität bieten wird oder nicht. Frühere Leaks deuteten allerdings an, dass Switch-Spiele, egal ob digital oder physisch, von der Switch 2 unterstützt werden. Aufgrund der ausstehenden Ankündigung der neuen Hardware sind Gerüchte dieser Art natürlich mit Vorsicht zu genießen.

Wie zuverlässig sind die heutigen Aussagen? Hier ist anzumerken, dass Vandal schon vor der Veröffentlichung der Switch OLED im Jahr 2021 detailliert über einige Features der Konsole berichtet hatte, schreibt VGC. Dazu gehörten Informationen zur Integration eines neuen Standfußes und eines Ethernet-Anschlusses.

Wann erscheint die Switch 2?

In einem ebenfalls heute aufgetauchten Twitter/X-Gerücht heißt es, dass die Switch 2 voraussichtlich “in der zweiten Hälfte dieses Jahres auf den Markt kommen” wird. Bedeutende Verträge für die Erstproduktion seien in trockenen Tüchern. Zum Einsatz kommen soll der Tegra T239, hergestellt von Samsung Foundry 7LPH.

Im Februar hingegen hieß es, dass Nintendo den Launch der Next-Gen-Konsole von diesem Jahr auf Anfang 2025 verschoben habe. Eine Insiderquelle ließ verlauten, dass diese Verzögerung notwendig war, um hochwertige Erstanbieter-Software für die Konsole vorzubereiten.

Andere Stimmen behaupteten hingegen, dass die Verschiebung erfolgte, um mögliche Probleme bei der Hardwarebeschaffung zu umgehen. Auch ein Nintendo-Sprecher meldete sich im weiteren Verlauf zu Wort, um mitzuteilen, dass man nichts mitzuteilen habe. Allerdings teilten die Anleger dem japanischen Traditionsunternehmen etwas mit.

Welche Hardware hat die Konkurrenz in Planung?

Nicht nur Nintendo werkelt an einer Hardware. Auch Sony und Microsoft sind bestrebt, neue Geräte auf den Markt zu bringen.

Zur PS5 Pro trafen in den vergangenen Wochen allerhand verlässliche Informationen ein. Dazu gehört nicht zuletzt die Erwähnung eines Ultra-Boost-Modus, der bestehenden Spielen im besten Fall einen ordentlichen Schub gibt, ohne dass die Entwickler Hand anlegen müssen. Weitere Details zur Hardware liefert unsere Zusammenfassung:

Die Pläne von Microsoft sind weniger durchsichtig. Gerüchten zufolge konzentriert sich das Unternehmen hinter der Xbox “auf mehrere Arten von Geräten”. Dazu könnte zunächst eine Digital-Edition der Xbox Series X gehören. Auch soll ein Handheld grünes Licht erhalten haben.

Offiziell bekannt ist hingegen: Microsoft möchte trotz sinkender Konsolenumsätze an Hardware-Produkten festhalten und verspricht den bisher “größten technologischen Sprung in einer Generation”. Was genau die Redmonder damit meinen, ist unklar. Es klingt nicht nach etwas, das sich am Ende nur als leistungsstärkere Konsole entpuppt. Was meint ihr?

