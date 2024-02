Microsoft: Grünes Licht für neue Xbox-Hardware und Handheld in Arbeit – Bericht

Plant Microsoft die Veröffentlichung eines Handhelds? In Gerüchten ist gar von mehreren neuen Xbox-Hardware-Produkten die Rede. Sie sollen grünes Licht erhalten haben.

Trotz schwächelnder Verkäufe ist es wahrscheinlich, dass Microsoft auf dem Hardware-Markt aktiv bleiben und mindestens eine weitere Konsolengeneration unterstützen wird. Offen ist, welche Pläne der Xbox-Hersteller dafür in der Schublade hat. Recht wahrscheinlich klingt eine rein digitale Konsole. Mögliche Hinweise lieferte die Auflösung der Retail-Abteilung.

Microsoft scheint allerdings noch mehr in petto zu haben. Jez Cordon von Windows Central sprach jüngst über mehrere Hardware-Projekte, die angeblich eine Genehmigung bekamen.

Offenbar ein Handheld dabei

Cordon erklärte in der neusten Ausgabe des Xbox Two-Podcast: „Xbox hat in den letzten Wochen grünes Licht für mehrere neue Hardware-Projekte gegeben. Die Xbox-Hardware wird bleiben, und es kommen noch mehr Sachen und sogar Exklusivtitel, die bleiben werden.“

Eine weitere Konsole gilt als gesichert, auch wenn Microsoft mehr Geld mit dem Verkauf von Software verdient und mittlerweile zumindest rückwirkend berechnet der zweitgrößte Publisher auf dem Markt ist. Doch auch ein Handheld könnte dabei sein.

Das deutete Cordon bereits unterhalb eines Tweets an, in dem die PlayStation Vita 2 besprochen wurde. Über den Sony-Handheld, den der PS5-Hersteller angeblich in Arbeit hat, berichteten wir im Laufe der Woche:

Es gibt noch mehr Hinweise, die für einen Handheld von Microsoft oder zumindest laufende Pläne sprechen.

In einem Artikel auf Windows Central hob Cordon hervor, dass ein Xbox-Handheld nicht nur wahrscheinlich, sondern für Microsoft absolut notwendig sei. Und aus Gesprächen mit Quellen, die mit den Plänen von Microsoft vertraut seien, wisse er, dass ein Xbox-Handheld schon seit einiger Zeit diskutiert und in Betracht gezogen werde.

Auch von offiziellen Stellen gab es einen Hinweis: Im Verlauf des FTC-Verfahrens zur Übernahme von Activision Blizzard lagen dem Gericht vertrauliche Dokumente vor, die von Microsoft stammen und später geleakt wurden. Sie legten nahe, dass für die nächste Generation der Xbox-Konsole tatsächlich ein Handheld diskutiert wurde.

Ein Tweet, der den Artikel von Windows Central bewirbt, wurde vom Xbox-Chef Phil Spencer mit „Gefällt mir“ markiert, was ebenfalls aufhorchen lässt:

(FYI) Phil Spencer liked Jez Corden's Xbox handheld article 🤔 pic.twitter.com/lCCc2MJ2TB — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) February 2, 2024

Neben der mutmaßlichen Digital-Konsole und dem Handheld könnten ein neuer Controller, ein Cloud-Gaming-Stick und womöglich SSD-Erweiterungen die Genehmigung erhalten haben. Es bleibt abzuwarten, was künftige Ankündigungen tatsächlich enthüllen werden.

Weitere Meldungen rund um Microsoft:

PlayStation ist bereits mit Portal auf dem Handheld-Markt vertreten. Die Hardware setzt den Besitz einer PS5 – auf der die Spiele berechnet und auf Portal gestreamt werden – voraus. Ende des Jahres könnte mit der PS5 Pro die nächste Hardware erscheinen.

Weitere Meldungen zu Microsoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren