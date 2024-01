Xbox-Entlassungswelle: So beschreiben betroffene Mitarbeiter die Situation

Microsoft gab gestern die Entlassung von 1.900 Xbox-Mitarbeitern bekannt. Darunter befindet sich ein Teil der Belegschaft des kurz zuvor übernommenen Publishers Activision Blizzard.

Nicht alle Betroffenen wurden über ihren Jobverlust unmittelbar in Kenntnis gesetzt. Aufgrund verschiedener Zeitzonen und Feiertage ist es laut Microsofts Matt Booty erst möglich, sie in der kommenden Woche zu informieren.

“Bei fast 2.000 Arbeitsplatzverlusten müssen die betroffenen Personen nun abwarten, um herauszufinden, ob sie ein Teil dieses Blutbads sind“, so der Bloomberg-Journalist Jason Schreier, der von einem “Durcheinander” sprach.

Nachdem Matt Booty und Phil Spencer ihre vorbereiteten Stellungnahmen abgeben konnten, meldeten sich in den sozialen Medien teils geschockte und irritierte Mitarbeiter zu Wort. Viele müssen sich kurzfristig einen neuen Job suchen. Dazu gehört ein Character-Technical-Artist, für den es um viel mehr als nur einen Job geht.

Dass es auch langjährige Mitarbeiter traf, verdeutlicht ein weiterer Tweet. Und nicht nur die Entlassenen müssen sich mit den Folgen von Microsofts Personalentscheidungen arrangieren. Ganze Familien stehen offenbar vor dem Rande ihrer Existenz.

Andere Mitarbeiter hatten nicht einmal die Chance, sich richtig einzuleben, wie ein weiterer Tweet verdeutlicht:

“Nach jahrelangen Bewerbungen erhalte ich schließlich einen Job bei Blizzard. Ich ziehe nach Kalifornien und werde von einem unglaublichen Team empfangen. Ich könnte nicht begeisterter sein, als mit der Entwicklung von Tools und Kursen zur Unterstützung der Qualitätssicherung zu beginnen. Nach vier Monaten im Job werde ich entlassen. Was zum Teufel, Microsoft?”

Weitere Beschäftigte der Xbox-Sparte samt Activision Blizzard wissen nicht einmal, ob sie betroffen sind, auch wenn sie während der Bekanntgabe der Entlassungen vor Ort waren.

“Ich kann euch gar nicht das Gefühl beschreiben, zu sehen, wie den Kollegen nacheinander in Echtzeit verkündet wurde, dass sie betroffen sind. Einige von ihnen hatten nicht einmal die Chance, es uns zu sagen. Meine Abteilung wurde so gut wie entkernt. Ich bin wütend. Und das Beste daran? Ich weiß weiterhin nicht, ob ich in Sicherheit bin.”