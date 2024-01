Xbox: Diverse Activision-Studios von Entlassungen betroffen? Schreier spricht von einem Chaos

In dieser Woche kündigte Microsoft an, in der Gaming-Abteilung des Unternehmens 1.900 Stellen streichen zu wollen. Wie sich in den Stunden nach der Mitteilung abzeichnete, sind auch mehrere Studios von Activision Blizzard von den Entlassungen betroffen.

Nachdem sich Meldungen über Entlassungen wie der sprichwörtliche rote Faden durch den Januar zogen, kündigte Microsoft in dieser Woche ebenfalls umfangreiche Umstrukturierungen in der eigenen Gaming-Sparte an.

Wie Gaming-CEO Phil Spencer bestätigte, fallen im Zuge der Maßnahmen knapp 1.900 Jobs dem Rotstift zum Opfer. Unter dem Strich entspricht dies rund acht Prozent der Belegschaft von Microsofts Gaming-Sparte. Aktuellen Berichten zufolge sollen die Entlassungen allerdings reichlich chaotisch verlaufen.

Dies berichtet unter anderem der gut vernetzte Bloomberg-Journalist und Industrie-Insider Jason Schreier. Laut Schreier wissen die Mitarbeiter von Activision Blizzard zum Teil nicht einmal, ob sie von den Entlassungen betroffen sind oder nicht.

Dies räumte in der gestrigen Ankündigung bereits Matt Booty ein, der darauf hinwies, dass Microsoft die Betroffenen zum Teil erst in den nächsten Tagen informieren wird. Bis dahin herrscht vielen Angestellten leider traurige Ungewissheit.

„Diese Xbox-Entlassungen sind so ein Durcheinander, dass Mitarbeiter von Activision Blizzard mir schreiben, um herauszufinden, ob sie möglicherweise betroffen sind“, so Schreier. „Bei fast 2.000 Arbeitsplatzverlusten müssen die betroffenen Personen nun abwarten, um herauszufinden, ob sie ein Teil dieses Blutbads sind.“

Entlassungen bei Toys for Bob & Sledgehammer Games?

Wie sich in diesen Stunden abzeichnet, sind von den Entlassungen wohl mehrere Studios von Activision betroffen. Beispielsweise bestätigten Betroffene gegenüber dem bekannten Industrie-Insider Tom Henderson, dass bei Sledgehammer Games 30 Prozent aller Mitarbeiter entlassen wurden. Zuletzt arbeitete das Studio am Ende 2023 veröffentlichten Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 3“.

Ein weiteres Studio, bei dem offenbar Stellen abgebaut wurden, ist Toys for Bob. Toys for Bob war in den letzten Jahren unter anderem für die „Spyro Reignited Trilogy“ und „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ verantwortlich. Während Charlie Intel lediglich von Entlassungen bei Toys for Bob spricht, berichten andere Quellen, dass hier etwa 35 Angestellte ihren Job verloren.

Dies würde einer Reduzierung der Belegschaft um knapp 40 Prozent entsprechen.

Komplette Teams von Blizzard entlassen?

Bereits am gestrigen Abend sickerte durch, dass es möglicherweise auch bei Blizzard Entertainment zu Entlassungen kam. Während Microsofts Matt Booty davon spricht, dass das Team hinter der eingestellten neuen Survival-Marke auf andere Projekte verteilt wurde, gibt eine involvierte Künstlerin an, dass das komplette Team entlassen wurde.

Laut dem Senior Designer Jorge Murillo traf es die Entwickler hinter dem Online-Shooter „Overwatch 2“ ebenfalls: „Ich wurde gerade mit praktisch meinem gesamten Team entlassen. Kann es aktuell nicht wirklich verarbeiten. Nach dem holprigen Start von Overwatch 2 haben wir endlich ein großartiges Team zusammengestellt, das an einigen großartigen Sachen arbeitete.“

„Dann werden wir plötzlich alle entlassen. Ich kann heute nicht einmal Sachen von meinem Schreibtisch holen.“

Ebenfalls betroffen ist aktuellen Meldungen zufolge der Kunden-Service von Activision Blizzard. Hier soll sich Microsoft dazu entschieden haben, die Mitarbeiter bis auf wenige Ausnahmen komplett zu entlassen und beim Kunden-Service zukünftig auf eine Outsourcing-Lösung zu setzen.

Microsoft selbst äußerte sich zu den Berichten um die Entlassungen bei den diversen Activision-Studios bislang nicht.

