Microsoft: 1.900 Xbox-Mitarbeiter werden entlassen – Nachricht von Phil Spencer

Nach der äußerst kostspieligen Übernahme von Activision Blizzard rollen Köpfe bei Microsoft. Xbox-Chef Phil Spencer schickte diesbezüglich eine umfassende Nachricht an sein Team.

Nach mehreren Entwicklerstudios in letzter Zeit gibt es jetzt auch beim Xbox-Unternehmen Microsoft mehrere Entlassungen. Darüber berichtet IGN, die eine Nachricht von Phil Spencer gesehen haben. Hier richtet er einige wichtige Worte an seine Mitarbeiter.

Activision-Übernahme hat Konsequenzen

Zu Beginn seiner Mitteilung bezieht sich Spencer auf die 69 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Activision Blizzard. Etwas über drei Monate ist diese Mega-Akquisition her, die nun Konsequenzen hat.

Darüber sagt er: „Während wir uns im Jahr 2024 vorwärts bewegen, hat sich die Führung von Microsoft Gaming und Activision Blizzard dazu verpflichtet, sich auf eine Strategie und einen Ausführungsplan mit einer nachhaltigen Kostenstruktur zu einigen, die unser gesamtes wachsendes Geschäft unterstützen wird. Gemeinsam haben wir Prioritäten gesetzt, Überschneidungsbereiche identifiziert und sichergestellt, dass wir alle auf die besten Wachstumschancen ausgerichtet sind.“

Um dieses Vorhaben umzusetzen, hat das Xbox-Team eine „schmerzhafte Entscheidung“ getroffen. Dreimal dürft ihr raten: Es werden reichlich Mitarbeiter entlassen! Von den insgesamt 22.000 Mitarbeitern müssen 1.900 Leute ihre Sachen packen.

Spencer würdigt die betroffenen Mitarbeiter und dankt ihnen für ihre Leistung: „Die Mitarbeiter, die von diesen Kürzungen direkt betroffen sind, haben alle einen wichtigen Teil zum Erfolg von Activision Blizzard, ZeniMax und den Xbox-Teams beigetragen, und sie sollten stolz auf alles sein, was sie hier erreicht haben. Wir sind dankbar für all die Kreativität, Leidenschaft und Hingabe, die sie für unsere Spiele, unsere Spieler und unsere Kollegen eingebracht haben.“

Dem Xbox-Oberhaupt ist es wichtig, diesen Prozess „so durchdacht wie möglich“ zu gestalten. Jeder, der von dieser Maßnahme betroffen ist, soll „volle Unterstützung“ erhalten. Dazu gehören Abfindungszahlungen, die sich an den lokalen Arbeitsgesetzen orientieren.

Weitere Investitionen für’s Wachstum

Abschließend teilt Spencer mit: „Mit Blick auf die Zukunft werden wir weiterhin in Bereiche investieren, die unser Geschäft wachsen lassen und unsere Strategie unterstützen, mehr Spiele zu mehr Spielern auf der ganzen Welt zu bringen. Obwohl dies ein schwieriger Moment für unser Team ist, bin ich so zuversichtlich wie eh und je in Ihre Fähigkeit, Spiele, Geschichten und Welten zu schaffen und zu fördern, die die Spieler zusammenbringen.“

Dieses Statement könnt ihr im genauen Wortlaut auf IGN nachlesen. Jedenfalls setzt sich die 2023 gestartete Entlassungswelle weiter gnadenlos fort. Im bisherigen neuen Jahr berichteten wir bereits mehrfach über Kündigungen, wovon aktuell People Can Fly und Black Forest Games betroffen sind.

Kurz nach der recht überzeugenden Xbox-Show mit Indiana Jones und Co. folgt damit nun eine schlechte Nachricht. Und diese Umstrukturierung ist noch nicht alles: Wie wir erfahren haben, gibt es bei Activision Blizzard namhafte Abgänge. Darüber berichten wir in einem separaten Artikel.

