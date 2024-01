Black Forest Games: Schmerzhafte Entlassungswelle bei einem weiteren deutschen Studio

Da im vergangenen Jahr ein zwei Milliarden US-Dollar schwerer Deal kurz vor dem Abschluss platzte, sahen sich die Verantwortlichen der Embracer Group zu umfangreichen Einsparmaßnahmen gezwungen.

Nachdem es 2023 zu zahlreichen Entlassungen, mehreren Studioschließungen und eingestellten Projekten kam, setzt die Embracer Group ihren Sparkurs im neuen Jahr nahtlos fort. Maßnahmen, von denen auch die deutsche Games-Branche betroffen ist. So befindet sich derzeit nicht nur Piranha Bytes („Gothic“, „Elex“) in einer schwierigen Lage. Auch bei Black Forest Games kam es laut Kotaku zu umfangreichen Entlassungen.

Wie Kotaku unter mit der Sachlage vertraute Quellen berichtet, bauten die Embracer Group beziehungsweise THQ Nordic bei Black Forest Games in dieser Woche etwa 50 Stellen ab. Umgerechnet bedeutet dies, dass rund die Hälfte der Belegschaft ihren Job verlor.

Laut Kotaku treffen die noch unbestätigten Maßnahmen vor allem die „einfachen Entwickler“, während Führungskräfte und Manager von den Entlassungen nicht betroffen sind.

Das Studio hinter den Destroy All Humans-Remakes

Black Forest Games ging im Jahr 2012 aus der Insolvenz des Offenburger Entwicklers Spellbound Entertainment hervor. 2017 übernahm THQ Nordic, ein Tochterunternehmen der Embracer Group, das Studio. Zu den bekanntesten Titeln von Black Forest Games gehören „Giana Sisters: Twisted Dreams“ oder die 2020 und 2022 veröffentlichten Remakes zu den ersten beiden „Destroy All Humans“-Titeln.

Aktuell arbeitet Black Forest Games an „Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin“. Der Action-Titel wurde im vergangenen Sommer angekündigt und befindet sich für den PC, die PS5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung.

Unklar ist aktuell, ob und in welchem Umfang sich die Entlassungen negativ auf die Entwicklung des Titels auswirken werden.

Neben Piranha Bytes und Black Forest Games litt mit Fishlabs zuletzt ein weiteres deutsches Studio unter den Einsparungen der Embracer Group. Beim Hamburger Entwickler, der vor allem mit dem Space-Shooter „Chorus“ auf sich aufmerksam machte, strich das Unternehmen im November 2023 rund 50 der 120 Stellen.

Darüber hinaus stellte die Embracer Group ein unangekündigtes Projekt von Fishlabs, das unter dem Arbeitstitel „Project Black“ entstand, ein. Zukünftig soll Fishlabs vor allem als Support-Studio für andere Produktionen von Plaion, THQ Nordic und der Embracer Group fungieren.

