Teenage Mutant Ninja Turtles – The Last Ronin: Für PS5, XSX und PC angekündigt

Teenage Mutant Ninja Turtles - The Last Ronin:

Mit "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin" haben THQ Nordic und Black Forest Games ein düsteres Abenteuer auf Basis der Comicmarke enthüllt. Viele Details sind noch nicht bekannt.

Der Publisher THQ Nordic und das deutsche Entwicklerstudio Black Forest Games („Giana Sisters“, „Destroy All Humans!“) haben mit „Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin“ ein neues Abenteuer auf der populären Comicmarke angekündigt. Das Spiel befindet sich aktuell für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S sowie den PC in Entwicklung.

Der letzte Turtle

Allzu viele Details haben die Verantwortlichen bisher nicht verraten, aber sie haben zumindest einen kurzen Abriss der Handlung gegeben und die Frage in den Raum gestellt, wer der letzte Ronin ist? Die Spieler werden in ein in der Zukunft gelegenes und von Kämpfen ins Chaos gestürztes New York City geschickt, in dem sich ein einzig verbliebener Turtle auf eine scheinbar hoffnungslose Mission begibt: Er möchte Gerechtigkeit für die Familie erlangen, die er verloren hat.

Die Handlung für „Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin“ stammt von den Schöpfern der Marke und basiert auf dem erfolgreichen Comicbuchereignis, das von Eastman, Waltz, Bishop, Delgado sowie den Escorza-Brüdern erschaffen wurde.

Weitere Enthüllungen und Ankündigungen von THQ Nordic:

Allerdings ist noch nicht bekannt, was für ein Spiel sich tatsächlich hinter der Ankündigung versteckt. Handelt es sich um ein 2D-Beat ‚em Up oder um ein 3D-Open-World-Actionspiel? Diesbezüglich werden wir noch einiges an Geduld beweisen müssen. Zumindest hat man einen kurzen Teaser-Trailer veröffentlicht, der uns in die düstere Stimmung von „Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin“ zieht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren