PS5 & PS4: Diese Spiele werden momentan am häufigsten im PSN vorbestellt

Sony hält im PlayStation-Store eine regelmäßig aktualisierte Übersicht über die häufigsten Vorbestellungen bereit. Sie beantwortet die Frage, welche der kommenden Spiele das Interesse der PSN-Kunden besonders wecken.

Auffallend ist, dass in der Übersicht über die “meistverkauften” Spiele der Zukunft häufig kostspielige Editions anzutreffen sind. Das gilt auch für den Sieger des heutigen Montags.

Champions-Edition von F1 24 auf der Pole-Position

Ganze 99,99 Euro kostet die Champions-Edition von “F1 24”. Diese Version des Rennspiels konnte sich laut Sonys Übersicht den ersten Platz schnappen, was womöglich auf die PR-Offensive der vergangenen Tage zurückzuführen ist.

Dass ausgerechnet die kostspieligere Edition den Vorverkauf dominiert, könnte darauf zurückzuführen sein, dass sie einen dreitägigen Frühzugang bietet. Ebenfalls wäre es denkbar, dass der Umsatz eines Spiels für die Rangliste ausschlaggebend ist. Sony verweist allerdings explizit auf “meistverkauft”.

Platz 2 geht aktuell an die Standardversion von “Sea of Thieves“. Während der reguläre Launch des Piratenabenteuers am morgigen Dienstag erfolgt und das Spiel damit endgültig aus den Vorbesteller-Charts verschwindet, konnten Besitzer der Ultimate-Edition Ende der vergangenen Woche loslegen:

Auf Platz 3 verweilt derzeit “Destiny 2: Die finale Form + Jahrespass”. Das Paket ist mit 99,99 Euro ebenfalls recht kostspielig. Auch in “Shadow of the Erdtree” haben viele Fans Vertrauen. Die “Elden Ring”-Erweiterung ist zweimal auf den vorderen Rängen vertreten. Nachfolgend die Gesamtübersicht.

Die momentan erfolgreichsten Vorbestellungen im PlayStation-Store:

F1 24 Champions Edition €99,99 Sea of Thieves €39,99 Destiny 2: Die finale Form + Jahrespass €99,99 Elden Ring Shadow of the Erdtree €39,99 Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition €79,99 Sea of Thieves: Deluxe Edition €49,99 Star Wars Outlaws Ultimate Edition €139,99 Final Fantasy 16: Dawntrail – Collector’s Edition €59,99 Smite 2 Ultimative Gründer-Edition €99,99 Destiny 2: Die finale Form €49,99 Star Wars Outlaws Gold-Edition €119,99 Star Wars Outlaws €79,99 Smite 2 Gründer-Edition €29,99 Monster Hunter Stories Deluxe Collection €69,99 MotoGP 24 €69,99 Final Fantasy 16: Dawntrail €44,99 F1 24 Standard Edition €79,99 Darkest Dungeon 2: Oblivion Edition €44,99 Slime Rancher 2 €29,99 Elden Ring Shadow of the Erdtree Premium Bundle €49,99

Welche Spiele insgesamt auf hohe Verkaufszahlen kommen, verraten die monatlich herausgegebenen PSN-Charts. Zuletzt war Helldivers 2″ an der Spitze.

