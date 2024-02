Elden Ring – Shadow of the Erdtree: Der Termin & erstes Gameplay zum DLC

Elden Ring - Shadow of the Erdtree:

Am heutigen Mittwoch Nachmittag bereiteten die Entwickler von From Software der Wartezeit der Community endlich ein Ende und lieferten uns den ersten Gameplay-Trailer zu "Shadow of the Erdtree". Zudem wurde der Releasetermin des DLCs enthüllt.

Nachdem sich die Hinweise auf eine mögliche Ankündigung in den letzten Wochen verdichteten, kündigte Bandai Namco Games den ersten Gameplay-Trailer zum „Elden Ring“-DLC „Shadow of the Erdtree“ vor ein paar Stunden offiziell an.

Der besagte Trailer steht ab sofort zur Ansicht bereit und ermöglicht uns einen ersten Blick auf das, was „Shadow of the Erdtree“ zu bieten hat. Das knapp drei Minuten lange Video liefert uns nicht nur Eindrücke aus den Gebieten, die wir im großen DLC von „Elden Ring“ erkunden. Stimmig inszeniert wurden auch die Auftritte diverser Widersacher, denen ihr euch in „Shadow of the Erdtree“ stellt .

Passend zur Veröffentlichung des ersten Gameplay-Trailers enthüllten Bandai Namco Games und From Software den Releasetermin von „Shadow of the Erdtree“.

Wie bereits heute Morgen durchgesickert, erscheint der DLC am 21. Juni 2024.

Das hat Shadow of the Erdtree zu bieten

From Software-typisch haben wir es bei „Shadow of the Erdtree“ mit einem DLC zu tun, der hinsichtlich des Umfangs durchaus mit den Erweiterungen anderer Studios zu vergleichen ist. Zum einen warten komplett neue Gebiete darauf, von euch erkundet zu werden.

Diese umfassen nicht nur neue Geschichten. Des Weiteren werden natürlich auch eure Fähigkeiten im Kampf auf eine harte Probe gestellt. So konfrontiert euch „Shadow of the Erdtree“ mit ganz neuen Widersachern, die euch genau wie ihre Pendants aus dem Hauptspiel mitunter alles abverlangen.

Und damit ihr den Obermotzen nicht vollkommen hilflos gegenübersteht, werden natürlich neue Waffen und Ausrüstungen geboten, mit denen ihr eure Helden auf die vor euch liegenden Herausforderungen vorbereitet.

Möglicherweise wird es sich bei „Shadow of the Erdtree“ nicht um den einzigen DLC zu „Elden Ring“ handeln. Stattdessen hielt sich in der Vergangenheit recht hartnäckig das Gerücht, dass From Software noch eine zweite Mini-Erweiterung plant. Bislang wollten sich allerdings weder Bandai Namco Games noch From Software zu den Gerüchten um einen weiteren DLC äußern.

„Elden Ring“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Mit mehr als 20 Millionen verkauften Einheiten entwickelte sich das Rollenspiel zum erfolgreichsten Titel in der Geschichte von From Software.

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren