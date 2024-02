Elden Ring: FromSoftware sichert sich Markenrechte, doch was bedeutet das?

FromSoftware ist im Besitz der Namensrechte von "Elden Ring", nachdem sie von Bandai Namco an den Entwickler übertragen wurden. Doch welche Auswirkungen hat diese Änderung?

FromSoftware, der Entwickler hinter Spielen wie “Bloodborne” und “Dark Souls”, konnte sich die Namensrechte an einem weiteren Projekt des Studios sichern. Die Rede ist von “Elden Ring” (PLAY3.DE-Test).

Einem Dokument des US-Patent- und Markenamtes zufolge hat Bandai Namco, außerhalb Japans der Publisher von “Elden Ring”, die Marke an den Entwickler übertragen.

Rechte, Titel und Interessen an der Marke

„Für eine gute und wertvolle Gegenleistung, deren Erhalt hiermit bestätigt wird, überträgt [Bandai Namco] hiermit alle Rechte, Titel und Interessen an der Marke an [FromSoftware]“, heißt es im Dokument.

Das schließe alle Ansprüche ein, die sich aus der Nutzung oder dem Besitz der Marke ergeben oder damit zusammenhängen.

Doch Vorsicht: Die Übertragung geht nicht zwangsläufig damit einher, dass FromSoftware fortan Inhaber der “Elden Ring”-Franchise ist.

Die Markenübertragung bezieht sich offenbar nur auf den Namen des Spiels, wie Richard Hoeg, Anwalt von Hoeg Law, gegenüber VGC betonte.

Demnach handele es sich nicht um eine Übertragung dessen, was man sich unter dem Spiel selbst vorstellt. Die Übertragung eines geistigen Eigentums wie “Elden Ring” würde vertraglich erfolgen und nicht zwangsläufig eine öffentliche Registrierung erfordern, betont der Jurist.

Das heißt, der geschützte Name “Elden Ring” ist fortan im Besitz von FromSoftware. Das zugrundeliegende Spiel wiederum ist offenbar kein Teil der neuen Bedingungen.

Shadow of the Erdtree weiter in Arbeit

FromSoftware arbeitet aktuell an einer Erweiterung für “Elden Ring”. Der DLC mit dem Titel “Shadow of the Erdtree” bekam bisher keinen Veröffentlichungstermin. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass sich die Fertigstellung des DLCs nähern könnte, da derzeit QA-Tests laufen.

“Elden Ring” wurde im Februar 2022 veröffentlicht und hat laut Angaben von From Software und Bandai Namco innerhalb des ersten Jahres 20 Millionen Verkäufe erzielt. Im Heimatland Japan trat der Entwickler auch als Publisher auf.

Im August 2022 gab die Kadokawa Corporation, der Eigentümer von FromSoftware, bekannt, dass Pläne bestehen, Anteile an Sony und Tencent zu veräußern. Das führte zu einem gemeinsamen Anteil von 30 Prozent, wie wir berichteten.

Im Februar wurde ebenfalls bekannt, dass Tencent an einer mobilen Ausgabe von “Elden Ring” arbeitet, nachdem man sich die entsprechenden Rechte sichern konnte. Die Dinge sollen allerdings nur langsam voranschreiten.

