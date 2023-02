Elden Ring: Rollenspiel erreicht den nächsten beeindruckenden Meilenstein

Wie Bandai Namco Entertainment und die Entwickler von From Software bekannt gaben, verkaufte sich das gefeierte Rollenspiel "Elden Ring" in den vergangenen Monaten weiter auf einem soliden Niveau. Dadurch konnte der nächste große Meilenstein erreicht werden.

Der erfolgreichste Titel in der Geschichte von From Software: "Elden Ring".

Schnell zeichnete sich nach dem Release von „Elden Ring“ im vergangenen Februar ab, dass wir es beim Rollenspiel aus dem Hause From Software mit einem der besten Titel des Videospieljahres 2022 zu tun haben.

Nachdem Ende September noch von 17,5 Millionen ausgelieferten beziehungsweise digital verkauften Einheiten die Rede war, gaben Bandai Namco Entertainment und From Software in einer aktuellen Mitteilung bekannt, dass sich „Elden Ring“ weiterhin auf einem soliden Niveau verkauft. Darüber hinaus bestätigten die beiden Unternehmen, dass das gefeierte Fantasy-Abenteuer kürzlich einen weiteren großen Meilenstein erreichte.

Seit der Veröffentlichung im Februar 2022 wurde „Elden Ring“ demnach mehr als 20 Millionen Mal ausgeliefert und digital verkauft. Welche Plattform dabei die Nase vorne hatte, wurde leider nicht verraten.

Arbeitet From Software an einer Erweiterung?

In den vergangenen Monaten hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass From Software an einer umfangreichen Download-Erweiterung zu „Elden Ring“ arbeiten könnte. Zu den möglichen Inhalten, die mit dem Add-on den Weg in das Rollenspiel finden könnten, gehören den unbestätigten Berichten zufolge neue Bosse, Waffen und nicht näher konkretisierte Legacy-Dungeons.

Neue Nahrung erhielt die Gerüchteküche vor wenigen Wochen, als der bekannte „Soulsborne“-Leaker Lance McDonald darauf hinwies, dass er von einer „riesigen Download-Erfahrung“ zu Elden Ring“ erfahren haben möchte, die sich aktuell bei From Software in Entwicklung befindet. Nähere Details zu den Inhalten konnte oder wollte der Leaker jedoch nicht nennen.

From Software selbst wies Ende des vergangenen Jahres zumindest darauf hin, dass die Entwickler mit dem Thema „Elden Ring“ noch nicht abgeschlossen haben. In wie weit das Ganze in der Tat auf eine umfangreiche Download-Erweiterung hindeuten könnte, bleibt abzuwarten.

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

„Elden Ring“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

