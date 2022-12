Elden Ring: „Wir sind mit dem Spiel noch nicht fertig“, meint Director Miyazaki

Geht es nach Game-Director Hidetaka Miyazaki, dann haben die Entwickler von From Software mit "Elden Ring" noch lange nicht abgeschlossen. Ein weiterer Hinweis auf einen möglichen Story-DLC?

Zu den großen Gewinnern der The Game Awards 2022 in dieser Woche gehörte wie erwartet das von From Software entwickelte Open-World-Rollen „Elden Ring“, das unter anderem die Auszeichnung für das Spiel des Jahres abstaubte.

Die Preisverleihung nutzte Game-Director und From Software-Präsident Hidetaka Miyazaki, um sich zum einen für die Unterstützung der Community zu bedanken. Darüber hinaus wies Miyazaki darauf hin, dass die Entwickler von From Software mit „Elden Ring“ noch nicht abgeschlossen haben. Stattdessen möchte das Studio noch weitere Dinge umsetzen.

Näher ins Detail ging Miyazaki diesbezüglich allerdings nicht und merkte lediglich an: „Was Elden Ring betrifft, so haben wir noch einige Dinge vor, die wir tun möchten. Daher ermutigt uns diese Auszeichnung wirklich.“

Community hofft auf einen Story-DLC

Bereits seit Monaten geistert ein möglicher Story-DLC zu „Elden Ring“ durch die Gerüchteküche, der unter anderem neue Dungeons mit sich bringen könnte. Auf die entsprechenden Hinweise stießen Dataminer, die den Quellcode von „Elden Ring“ nach jedem Update genau unter die Lupe nehmen, im Oktober. Auch Hinweise auf neue Waffen, Bosse oder exklusive NPCs wurden im Code des Rollenspiels entdeckt.

Dass der Quellcode von „Elden Ring“ durchaus auf bevorstehende Inhalte und Features hindeuten könnte, wurde vor wenigen Tagen deutlich. So stellten die Entwickler von From Software kürzlich das Update auf die Version 1.08 bereit, mit dem das PvP-Kolosseum den Weg ins Spiel fand. Auch dieses wurde zunächst im Code des Fantasy-Abenteuers aufgespürt.

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

Die Verantwortlichen von From Software selbst wollten sich zu einem möglichen Story-DLC beziehungsweise einem entsprechenden Add-on bisher nicht äußern. „Elden Ring“ erschien im Februar für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S und gehört zu den erfolgreichsten Spielen des Jahres 2022.

Bis Ende September wurden mehr als 17,5 Millionen Einheiten des Open-World-Rollenspiels verkauft.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren