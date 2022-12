Elden Ring: Update 1.08 liefert PvP-Kolosseum, neue Frisuren und Optimierungen – Changelog

Nach den Gerüchten der vergangenen Monate kündigten die Entwickler von From Software die PvP-Arena des Open-World-Rollenspiels „Elden Ring“ in dieser Woche endlich offiziell an.

Das Kolosseum ist ein Bestandteil des Updates 1.08, das ab sofort auf allen Plattformen zur Verfügung steht. „Das Kolosseum von Limgrave, Caelid und Leyndell ist ab sofort geöffnet. In diesen Arenen können die Spieler an einer Vielzahl von Kampfprüfungen teilnehmen: Eins-gegen-Eins-Duelle, Jeder-gegen-jeden- und Teamkämpfe mit bis zu sechs Spielern sowie Spezialkämpfe mit aktivierter Geisterbeschwörung“, so die offizielle Beschreibung des PvP-Modus.

Ebenfalls geboten werden kleinere Anpassungen an den Spielmechaniken und dem Schadenssystem, die allerdings nur den PvP-Modus betreffen und keinen Einfluss auf die Kampagne haben.

Balancing-Optimierungen und Fehlerbehebungen

Solltet ihr auf der Suche nach ein wenig optischer Abwechslung sein, dann bringt das „Elden Ring“-Update auf die Version 1.08 neue Frisuren mit sich, mit denen ihr euren Helden beziehungsweise eure Heldin versehen könnt. Abgerundet wird das neue Update von Optimierungen im Bereich des Balancings und diversen Bugfixes. Welche Verbesserungen und Anpassungen im Detail geboten werden, verrät euch der ausführliche Changelog, der wie gehabt auf der offiziellen Website zur Ansicht bereit steht.

Unter Umständen ist es mit dem Update 1.08 und dem PvP-Modus in dieser Woche noch nicht getan. Stattdessen spekulieren verschiedene Quellen wie Bloombergs Jason Schreier, dass From Software an einem umfangreichen Story-DLC zu „Elden Ring“ arbeitet, der möglicherweise im Rahmen der The Game Awards 2022 angekündigt beziehungsweise enthüllt wird.

Weitere Meldungen zu „Elden Ring“:

Die The Game Awards 2022 starten in der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember 2022 um 1:30 Uhr unserer Zeit. „Elden Ring“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und gehört zu den bestbewerteten Titeln des Videospieljahres 2022.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren