Elden Ring: Miyazaki möchte sich vom Erfolg des Rollenspiels nicht beeinflussen lassen

Zu den besten und gleichzeitig erfolgreichsten Titeln des Videospieljahres 2022 gehört zweifelsohne das Fantasy-Rollenspiel "Elden Ring". Wie Game-Director Hidetaka Miyazaki im Gespräch mit der Famitsu ausführte, schaut er sich das Feedback der Community nur selten an, da er sich vom Erfolg des Rollenspiels nicht ablenken beziehungsweise beeinflussen lassen möchte.

Kurz nach dem Release von „Elden Ring“ im Februar dieses Jahres zeichnete sich nicht nur ab, dass es sich bei „Elden Ring“ um eines der besten Spiele des Jahres 2022 handeln wird. Darüber hinaus entwickelte sich das Rollenspiel innerhalb kurzer Zeit zum bisher erfolgreichsten Projekt von From Software.

Im Interview mit der japanischen Famitsu bekam Game-Director Hidetaka Miyazaki die Frage gestellt, wo seiner Meinung nach die Gründe für den Erfolg von „Elden Ring“ liegen. Eine Frage, mit der sich Miyazaki laut eigenen Angaben nicht allzu sehr beschäftigt, da sie ihn seiner Meinung nach von seinem Ziel, neue und besondere Spielerfahrungen zu erschaffen, ablenken könnte.

„Ich bin ratlos wenn Leute mich fragen, warum es so erfolgreich war. Allerdings habe ich das Gefühl, dass ich nicht beabsichtige, die Art und Weise, wie ich Dinge in der Zukunft mache, zu verändern“, so Miyazaki. „Ich versuche, nicht zu viel darüber nachzudenken, weil es mich von meinem nächsten Projekt ablenken könnte. Trotzdem bin ich sehr dankbar und fühle mich geehrt.“

Analyse des Community-Feedbacks wird anderen überlassen

Weiter führte der für „Elden Ring“ verantwortliche Game-Director aus, dass er sich bewusst wenig mit dem Feedback der Community beschäftigt und die entsprechende Analyse anderen Mitarbeitern von From Software überlässt. „Ich versuche eigentlich, mir das Feedback der Nutzer nicht direkt anzuschauen“, führte Miyazaki aus. „Dies hat damit zu tun, das ich mir nicht alle Meinungen der Nutzer anhören kann. Ich fürchte, dass die Stimmen und Meinungen, die ich zufällig höre, einen starken Einfluss auf meine zukünftigen Entscheidungen haben werden.“

„Daher achte ich darauf, dass ich mir keine anderen Meinungen direkt in den Kopf setzen lasse“, heißt es weiter. „Wenn ich mir jedoch die Reaktionen anschaue, dann gibt es da viele Leute, die zuerst dasselbe Genre wie Elden Ring (Demon’s Souls, Dark Souls-Reihe usw.) gespielt haben. Es macht mich nostalgisch, wenn ich sie höre. Ich erinnere mich, dass ich mich sehr glücklich fühlte, als ich Demon’s Souls zum ersten Mal erlebte. Es ist ein spannender Titel, den es zu entdecken gilt, und wir haben eine Zunahme neuer Benutzer.“

Eigenen Angaben zufolge arbeitet Miyazaki bereits an seinem nächsten Projekt. Konkrete Details zu diesem wurden bisher allerdings nicht genannt.

Quelle: Videogames Chronicle

