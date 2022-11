Elden Ring: „Es gibt in allen Spielen eine Geschichte“, sagt Cory Barlog

Anfang der Woche wurden die Nominierten der Game Awards 2022 bekanntgegeben. In die Diskussion um FromSoftwares „Elden Ring“ mischt sich nun der „God of War“-Produzent Cory Barlog ein und sagt, dass es „in allen Spielen eine Geschichte gibt“.

Vor wenigen Tagen wurden die Nominierungen für die The Game Awards 2022 bekanntgegeben. Um die Auswahl von FromSoftwares „Elden Ring“ in der Kategorie „Best Narrative“ entbrannte daraufhin eine Diskussion in den sozialen Medien.

Die Debatte ist recht hitzig. Doch nun meldete sich Cory Barlog, seines Zeichens Director von „God of War“ aus dem Jahr 2018 sowie Produzent des kürzlich erschienenen „God of War: Ragnarök“, mit einer versöhnlichen Antwort zu dem Diskurs.

Erzählung und Geschichte sei von Spiel zu Spiel unterschiedlich

„Erzählung und Geschichte bedeuten so viele Dinge in Spielen“, schrieb Barlog auf Twitter. „Die Art und Weise, wie sie vermittelt werden und die Häufigkeit sind in allen Spielen unterschiedlich. Weil Spiele so sind, wie sie sind, habe ich das Gefühl, dass es in ALLEN Spielen eine Erzählung/Geschichte gibt.“

Spiele würden die Nutzer auf eine einzigartige und bewegende Reise mitnehmen, auch wenn sich diese nicht auf traditionelle Weise manifestieren würde, so Cory Barlog weiter. Auch habe man sich lange an eine spezielle Vorstellung von einer Geschichte geklammert, weil man diese Erfahrungen mit Büchern, Filmen und mit dem Fernsehen gemacht hätte. Spiele seien jedoch relativ neu und müssten diese Vorstellung erst noch verändern, so wie viele bereits damit angefangen haben, sie zu verändern.

„Grundsätzlich denke ich, dass alle Spiele in irgendeiner Form für Story und Erzählung nominiert werden sollten, weil sie alle auf eine Art und Weise einzigartig in der Welt der Spiele sind“, schließt Barlog seinen Beitrag ab. Wie bei einigen Spielen von FromSoftware wird auch die Geschichte von „Elden Ring“ durch die Interaktionen mit den NPCs, Gegenstandsbeschreibungen sowie die Spielwelt an sich erzählt.

