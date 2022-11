The Game Awards 2022: Laufzeit wird reduziert – Mehr als 50 Präsentationen versprochen

Auch 2022 wird es sich bei den The Game Awards um das letzte große Event des Jahres handeln. Wie Produzent und Moderator Geoff Keighley bestätigte, nahm man sich das Feedback der Community zu Herzen und wird die Laufzeit der The Game Awards 2022 reduzieren. Trotz allem warten mehr als 50 Spiele auf uns.

Genau wie in den Vorjahren möchte Produzent und Moderator Geoff Keighley mit den The Game Awards auch 2022 für einen spannenden Abschluss des Videospieljahres sorgen.

Im Interview mit Video Games FN sprach Keighley über die Arbeiten am diesjährigen Ableger und wies darauf hin, dass sich die Verantwortlichen das Feedback der Spieler und Spielerinnen zu Herzen nahmen. Unter anderem sahen sich die Macher der The Game Awards in der näheren Vergangenheit mit dem Kritikpunkt konfrontiert, dass die Events zum Teil künstlich in die Länge gezogen wurden.

Feedback, das bei der Gestaltung der The Game Awards 2022 laut Keighley berücksichtigt wurde und in diesem Jahr zu einer kürzeren Laufzeit führen wird. Versprochen werden trotz allem nicht weniger als 50 Spiele, die präsentiert werden – darunter die eine oder andere Weltpremiere.

In der Vergangenheit waren nur wenige Leaks zu beklagen

Ein weiteres Thema, zu dem Keighley im Verlauf des Interviews befragt wurde, sind mögliche Leaks im Vorfeld der The Game Awards. Laut Keighley sahen sich die Entwickler und Publisher in den vergangenen Jahren erfreulicherweise nur selten mit Leaks konfrontiert – auch wenn sich diese natürlich nie ganz vermeiden lassen.

Keighley weiter: „Es ist immer schwierig, denn wenn mehr als 50 Spiele in irgendeiner Weise involviert sind, sickert immer etwas durch. Aber ja. Wir haben da – klopf aufs Holz – eine ziemlich gute Vergangenheit mit der Show und halten normalerweise einige Überraschungen bereit.“

Weitere Meldungen zum Thema:

Die The Game Awards 2022 finden am 8. Dezember 2022 statt.

Quelle: Video Games FN

Weitere Meldungen zu The Game Awards 2022.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren