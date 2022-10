Kojima Productions: Weiterer Hinweis auf eine Enthüllung im Zuge der The Game Awards 2022?

In den vergangenen Monaten wurde das japanische Entwicklerstudio Kojima Productions mit mehreren möglichen Projekten in Verbindung gebracht – darunter einem Nachfolger zu „Death Stranding“, der sich laut einem bekannten Insider unter dem Codenamen „Ocean“ in Entwicklung befinden soll.

Darüber hinaus sorgte das Studio im vergangenen Monat selbst für neue Gerüchte und Spekulationen, als es einen mysteriösen Teaser in Umlauf brachte. Auf diesem waren die Umrisse eines weiblichen Gesichts und der Schriftzug „Who Am I?“ zu sehen. Nachdem schnell spekuliert wurde, dass das entsprechende Projekt im Rahmen der The Game Awards 2022 vorgestellt werden könnte, sorgte niemand geringeres als Hideo Kojima höchstpersönlich für neuen Gesprächsstoff.

Wie Kojima via Twitter andeutete, könnten auf dem „nächsten großen Event“ erste Details zu dem neuen Projekt genannt werden.

Kehrt Margaret Qualley zurück?

Einen konkreten Zeitraum nannte Kojima nicht. Allerdings arbeitete die japanische Designer-Legende bei der Vorstellung von Titeln in der Vergangenheit gerne mit Geoff Keighley, dem Produzenten und Moderator der The Game Awards, zusammen. Dies lässt vermuten, dass sich Kojima bei der Frage nach dem „wo“ in der Tat auf die The Game Awards 2022 im Dezember dieses Jahres beziehen könnte.

Bisher unbestätigten Berichten zufolge könnte es sich bei der weiblichen Silhouette um die Darstellerin Margaret Qualley handeln, die in „Death Stranding“ Mama verkörperte und zusammen mit Kojima Productions an einem Horror-Titel namens „Overdose“ arbeiten soll. Insidern zufolge haben wir es bei „Overdose“ mit einem düsteren Abenteuer zu tun, in dem wir in der Third-Person-Perspektive dunkle Korridore erkunden und mit gezielten Jumpscares konfrontiert werden.

Weitere Meldungen zu Kojima Productions:

In wie weit die Angaben der Gerüchteküche beziehungsweise der Insider den Tatsachen entsprechen, erfahren wir möglicherweise Ende des Jahres. So finden die The Game Awards 2022 am 8. Dezember 2022 statt.

The answer to “WHO” at TGS will be in the next “WHERE”. pic.twitter.com/y6Y6l7gAxo — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) October 5, 2022

Weitere Meldungen zu Kojima Productions, The Game Awards 2022.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren