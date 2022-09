Kojima Productions: Neuankündigung auf den The Game Awards 2022 geplant?

Unbestätigten Berichten zufolge arbeiten die japanischen Entwickler von Kojima Productions an mehreren neuen Projekten. Wie ein gut vernetzter Insider andeutete, könnte einer der Titel auf den The Game Awards 2022 vorgestellt werden.

In den vergangenen Monaten machten immer wieder Gerüchte um mögliche Projekte die Runde, die sich aktuell beim japanischen Entwicklerstudio Kojima Productions in Arbeit befinden sollen.

Während sich die Entwickler rund um Hideo Kojima weiterhin in Schweigen hüllen und keine Details zu den kommenden Titeln des Studios nennen wollen, könnte ein alter Bekannter eine Überraschung zumindest teilweise vorweggenommen haben. Die Rede ist vom Industrie-Insider „TheRealInsider“, der mit einem Bild auf Twitter andeutet, dass Kojima Productions noch in diesem Jahr ein neues Projekt ankündigen beziehungsweise vorstellen wird.

Genauer gesagt soll es im Rahmen der The Game Awards 2022 so weit sein, die im Dezember stattfinden.

Das spricht für die Glaubwürdigkeit des Insiders

Woher „TheRealInsider“ seine Informationen bezogen haben möchte, verriet er zwar nicht, allerdings tat sich der Insider in der Vergangenheit immer wieder mit korrekten Informationen hervor. Beispielsweise sagte er die Veröffentlichung des neuen „God of War: Ragnarök“-Trailers oder die Ankündigung verschiedener „Assassin’s Creed“-Projekte korrekt vorher.

Daher können wir davon ausgehen, dass „TheRealInsider“ auch dieses Mal richtig liegt. Zu den Projekten, mit denen Kojima Productions in der Vergangenheit in Verbindung gebracht wurde, gehören ein möglicher Nachfolger zu „Death Stranding“, ein neues „Silent Hill“ oder ein Horror-Titel, der den Namen „Overdose“ tragen soll.

Zudem wäre möglich, dass der Cloud-Titel vorgestellt wird, der in Zusammenarbeit mit den Xbox Studios entsteht. Die The Game Awards 2022 finden am 8. Dezember 2022 statt.

