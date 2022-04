Hideo Kojima: Arbeitet die Designer-Legende an einem neuen PS5-Projekt?

In den vergangenen Monaten wurden die Entwickler von Kojima Productions immer wieder mit möglichen Projekten für die PlayStation 5 in Verbindung gebracht. Für frische Spekulationen sorgt ein von Hideo Kojima geteilter Schnappschuss, auf dem ein Entwickler-Kit der PS5 zu sehen ist.

Arbeitet das Team von Kojima Productions an einem neuen Projekt für die PS5?

In der Vergangenheit wurden die japanischen Entwickler von Kojima Productions immer wieder mit möglichen Projekten für die PlayStation 5 in Verbindung gebracht.

Für neue Spekulationen sorgt aktuell niemand geringeres als die japanische Designer-Legende Hideo Kojima selbst. So teilte Kojima auf Twitter ein Foto aus Kojima Productions neuem Studio in Tokio. Bei einem genaueren Blick entdecken wir auf dem Bild ein Entwickler-Kit der PlayStation 5. Zum einen wäre natürlich denkbar, dass dieses noch aus der Zeit stammt, als das Studio an der PlayStation 5-Umsetzung von „Death Stranding“ arbeitete.

Die Tatsache, dass das Entwickler-Kit verbunden ist, lässt jedoch vermuten, dass dieses derzeit aktiv genutzt wird. Woran Kojima Productions im Detail arbeitet, ist aber weiter unklar.

Zwei Projekt wurden bisher bestätigt

Im Gespräch mit der japanischen Famitsu bestätigte Hideo Kojima Ende des vergangenen Jahres, dass sein Studio derzeit mit der Entwicklung von zwei Projekten beschäftigt ist. Zum einen dürfen sich die Spieler und Spielerinnen laut Kojima auf einen „großen Titel“ freuen. Was damit genau gemeint ist, wurde zwar nicht verraten, da sich zuletzt die Anzeichen verdichteten, dass Norman Reedus wieder mit von der Partie ist, hoffen nicht wenige auf einen Nachfolger zu „Death Stranding“.

Das zweite Projekt, an dem das Studio derzeit arbeitet, bezeichnete Kojima im Interview mit der Famitsu als etwas „Neues & Herausforderndes“. Unbestätigten Berichten zufolge könnten wir es hier mit einem Cloud-exklusiven Titel zu tun haben, der aktuell in Zusammenarbeit mit den Xbox Game Studios für den PC und die Xbox-Konsolen entsteht.

Zuletzt dementierte Kojima Productions übrigens die Gerüchte um eine mögliche Übernahme des Studios durch Sony Interactive Entertainment und versicherte, dass das Studio und die Entwickler auch in den kommenden Jahren ihre Unabhängigkeit genießen möchten.

